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Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

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İzmir'de 17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan yayınladığı videoda babasının madde bağımlısı olduğunu ve tüm aileye şiddet uyguladığını söylemesi İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

İzmir'de kızı B.A.'nın (17) sosyal medya hesabından video paylaşıp kendisi, kardeşleri ve annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası E.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin eşi ve çocukları ise korumaya alındı.

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

ANLATTIKLARI TÜYLER ÜRPERTTİ

B.A. adlı kız çocuğu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğunu, kendilerine şiddet uyguladığını ve can güvenliklerinin olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında B.A. ile annesi ve kardeşlerinin ifadelerine başvuruldu, koruyucu ve önleyici tedbirler uygulandı. Şüpheli E.A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi

AÇIKLAMA YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bir gencimizin sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımında ve yayınladığı videoda, babasının madde bağımlısı olduğuna, bu nedenle ailesinin büyük sorunlar yaşadığına dair beyanda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine; paylaşımda yer alan iddialar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle söz konusu paylaşımı yapan gencimiz ve ailesi tespit edilmiş ve ayrı ayrı beyanları alınmıştır. Şüpheli tarafından darp edildiklerini, can güvenliklerinin olmadığını beyan etmeleri üzerine suç mağduru kadın ve çocukların korunmasına yönelik gerekli önleyici ve koruyucu tedbirler, Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle alınmıştır. Şüpheli E. A. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri ivedilikle ve titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Babasının yaşattığı dehşeti anlatan genç kızın yardım çığlığı savcılığı harekete geçirdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımehmet:

hadi ak troller. yorum yokmu. işte adalet işte kalkınma. maaş alıp yatmak yok savunun hukümeti maaşın hakkını verin.

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Haber YorumlarıSUNSET null:

her adaletten kaçan ve şiddet yanlısı her psikopat için aynı hassasiyet lütfen

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

islami dini ahlaki değerlerden uzak yaşamak insanı boşluğa depresyona düşüren faktörler. sağlam bir islami dini eğitim şart. Yoksa hastaları bağımlıları yaklaa koğuşlara tık, buna ne hastane yeter ne hapishane.

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Haber YorumlarıMGk:

İzmir ise normal

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Doğrudur izmir de bağımlı alkolik çok kurtulmuşlar sevindim

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Makarna bağımliları yüzünden

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