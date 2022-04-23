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Babası ve babannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Babası ve babannesini darbedip sosyal medyada paylaştı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, babası ve babaannesini darbedip, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir kişi, babası ve babaannesini darbedip, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Şüpheliyi görüntülerden tespit eden polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Narlıdere ilçesinde yaşayan bir kişi, yaşlı baba ve babaannesine şiddet uyguladığı, küfür ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

Sağlık durumları iyi

Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan şüphelinin babası ve babaannesinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narlıdere, Polis, İzmir, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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