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"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

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Avcılar'da 44 yaşındaki kadın 60 yaşındaki Şaban Kement'in görüşme teklifini "Babam yaşındasın" diyerek reddetti. Reddedilen Kement, kadın işe giderken yüzüne kezzap attı. Yüzü ve vücudu yanan kadının iki gözünde de görme kaybı oluştu. Saldırgan Düzce'ye yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 19 Aralık sabahı dehşet yaşandı. Şaban Kement (60) yaklaşık 6 aydır görüşmek istediği Şengül Selük'ün (44) teklifini kabul etmemesi üzerine yüzüne kezzap atarak kaçtı.

İKİ GÖZÜNÜ DE KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Selük'ü ağır yaralı olarak hastaneye götürdü. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şengül Selük'ün iki gözünde de görme kaybı oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BABAM YAŞINDASIN" DİYEREK REDDETMİŞ

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edildikten sonra yakalamak için çalışma başlatıldı. Saldırgan ise 26 Şubat'ta Düzce'de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şengül Selük ifadesinde Şaban Kement'i tanımadığını yaklaşık 6 aydır kendisini takip ettiğini, 'Babam yaşındasın' peşimi bırak diyerek görüşme teklifini reddettiğini söyledi.

'Babam yaşındasın' deyip teklifini reddetti, kezzaplı saldırıya uğradı! İki gözünü de kaybetti

"FERYADINA UYANDIK"

Mahalle sakini Bektaş Yıldırım, "O saatlerde işe gidiyorduk. Sesini duydum. Balkona çıktığımda tellerin oradan tutmuştu, bağırıyordu. 'Gözüme birisi bir şeyler attı, gözüm yanıyor' diye feryat ediyor, bağırıyordu. Sonra aşağı indim. Birkaç komşu da gelmişti. Gördük perişan haldeydi. Ondan sonra polisi, ambulansı aradılar. Ben işe gittim. Hastaneye kaldırmışlar bildiğimiz bu kadar. Kimin attığını bilmiyoruz, görmedik. Sadece attıktan sonra olaydan sonra onun feryadına uyandık. Polis kamerası olan evlere girdi, kameradan baktı" dedi.

"SAKLANIP YÜZÜNE KEZZAP ATMIŞ"

Yan binada oturan Emine Koşar, "Çocuğum eşimle beraber işe gidiyordu. Ama benim eşim önden gitmişti. O arkadan gitmiş. Kız çok iyiydi. İşine gider gelirdi. O adam gelmiş saklamış şuraya oradan da yüzüne doğru sermiş. Allah sorsun hesabını ben ne diyeyim" dedi.

Mahalle sakini Ramazan Durgut ise, Beylikdüzü'ndeki bir tekstil firmasında çalışan Şengül Selük'ün yüzünün yanı sıra vücudunun tamamen yandığını, komşuların kadını araç ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdıklarını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

önce cop,sonra idam şart bu adı varlığa, yoksa bitmez bu işler

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

ya da Eski Türk tarihinde okuduğumuz kazıklı voyvoda nın eline vermek laazım bunu

Yorum Beğen43
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Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

kısasta hayat vardır aynısını uygulamak gerek

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o Ruz pu cocu gu

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAhmet null:

Yazık ya hiç göremeyecekmi acaba görme kaybı dediği ne acaba kısmi mi tamamen mi düzgün haber yapmıyorsunuz ki

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

allahın cennet/cehennem ile edemediğini seni ikna edeceksin?

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