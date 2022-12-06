Baba-oğula kanlı pusu! Araçlarını kurşun yağmuruna tuttular 3. Sayfa Haberleri Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arabada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sivaslı ilçesinde meydana gelen olayda Uğur Mumcu Caddesi üzerinde otomobille seyir halinde olan E.A. ile oğlu E.A. silahlı saldırıya uğradı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. 1 KİŞİ GÖZALTINDA Ağır yaralanan baba E.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Z.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinden kareler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivaslı Uşak Baba 3. Sayfa Haberler

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