Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı
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Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran
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Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Görüntülerde, Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunduğu valizi taşıyan kırmızı aracın akaryakıt istasyonuna girdiği ve araç içerisindeki kişilerin marketten deodorant alarak hem otomobilin içine hem de kendi üzerlerine sıktığı görüldü.

İstanbul'da polise başvuran Esra Tokyaz, ikiz kardeşinin kaybolduğunu söyledi. Başlatılan soruşturmada cinayet ortaya çıktı. Polis, Ayşe Tokyaz'ın (22) Küçükçekmece'de Halkalı'da bulunan bir evden çıktığının tespit etti ve evde yapılan aramada herhangi bir suç izine rastlanmadı. Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında Ayşe Tokyaz'ın girdiği evden, bir süre sonra iki kişinin bir bavulla çıktığı ve kırmızı renkli bir araçla uzaklaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN DEODORANT ALMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis kırmızı renkli aracı takibe aldı. Güvenlik kamera görüntüleri yardımıyla takip edilen aracın Eyüpsultan'da akaryakıt istasyonuna girdiği, bu sırada içinde bulunan kişilerin marketten deodorant alarak hem aracın içine hem de üzerlerine sıktığı görüldü.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı

CESET BAŞKA BİR ARACA NAKLEDİLMİŞ

Bir süre sonra hareket eden şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da bir ara sokağa çekip kilitleyip uzaklaştıkları görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinden burada yaklaşık 5 saat kaldığı belirlenen kırmızı renkli otomobilin yanına bu kez beyaz renkli başka bir otomobilin geldiği, araçtan inen kişilerin bagajda bulunan cesedi bu araca naklettikleri öğrenildi. Bu kişilerin cesedi götürerek ormanlık alana attıkları öğrenildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı

KATİL ZANLSI "SUSMA" HAKKINI KULLANDI, DİĞERLERİ "BİLMİYORDUK" DEDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edildikten sonra olayı gerçekleştiren Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheli Cemil Koç'un, ölen Ayşe Tokyaz ve ikiz kardeşini tanıdığını söylediği ancak ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise taşıdıkları bavulda ceset olduğunu bilmediklerini söyledikleri belirlendi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı

İHBAR 2 GÜN SONRA SUÇ ORTAKLARINDAN

Tokyaz'ın cesedi 11 Temmuz'da saat 01.30'da bir valizin içerisine konularak evden çıkarıldı. Ceset daha sonra yok edilmesi için 3 kişiye teslim edildi. 13 Temmuz günü de 02.00 sıralarında Kemerburgaz'da yol kenarında bulundu. Cesedin 2 gün valiz içerisinde yol kenarında beklediği, bu 2 gün içinde ne olduysa cesedin yerini yine onu yok etmek için alan zanlılar tarafından ihbar edildiği öğrenildi.

EVİ KIRMIZIYA BOYAMIŞ

Katil zanlısının evdeki kan izlerini yok etmek için önce evi kırmızı renge boyadığı, ardından da evi apartman görevlisine temizlettiği tespit edildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı

KAFATASINDA VE BURNUNDA KIRIK VAR

Yapılan inceleme sonucu Ayşe Tokyaz'ın kafatasında ve burnunun kırık olduğu ölüm sebebi olarak da "Beyin kanaması" teşhisi konduğu öğrenildi. Ancak kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

ESKİ KIZ ARKADAŞI DA ŞÜPHELİ BİR ŞEKİLDE ÖLMÜŞ

Öte yandan cinayet şüphelisi Cemil Koç'un eski kız arkadaşının da Diyarbakır'da şüpheli bir şekilde kaybettiği belirlendi. Türkmenistan uyruklu Ece Gül Övezova'nın 2023 yılında oturduğu apartmanın 6.kattından aşağı düştüğü, Cemil Koç'un bu olayla ilgilide sorgulandığı ve delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı

KARDEŞİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Yapılan çalışmalarda polislikten ihraç edilen Cemil Koç'un kardeşinin de daha önceden yapılan bir FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç "tasarlayarak öldürme" suçundan, diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran 'deodorant' ayrıntısı

Cemil Koç'un ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024'te polislik mesleğinden ihraç edildiği ve "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPoyraz Ateşdağlı:

Zinakar yaşamın bedelini ödüyorsun yapacak bir şey yok hadi diyelim öyle olsun nerede bir at hırsızı varsa buluyorsunuz sonra hop ya mermi ya bıçak ya kezzap yada rezidanstan atılıyorsunuz sakın ahlaklı düzgün birini bulursunuz ha

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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

biz hukumetten yol köprü istemiyoruz once güvenlik çaydırici cezalar rahatça geçim istiyoruz peynir ekmek yiyelim ama ucuz olsun toprak yollarda yürüyelim ama güvenlik içinde olsun yüce Allah cömert davranmış ülke nimetlerle dolu ama pahaliliktan dolayı halk alamıyor marketler pahalı olduğu için halkın alamadığı nimetleri bozulunca çöpe atiyor bu zulümdür suan hükumet ülkenin yüzde 90 nini oluşturan halkın çıkarına göre hareket edeceğine yüzde 10 luk kesim olan ihracatçıların otelcilerin bankaların çıkarına göre hareket ediyor akıl karı değil

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