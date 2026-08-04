Aydın'da bir ayda 1471 aranan şahıs yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde son bir ayda çeşitli suçlardan aranan bin 471 kişi yakalanırken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, düzenlediği basın toplantısında Aydın'ın Temmuz ayı asayiş ve güvenlik uygulamaları rakamlarını açıkladı. Aydın'ın 'Z Raporu'nu açıklayan Vali Varol, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kurumların koordineli çalışmasıyla uygulamaların aralıksız süreceğini vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Varol, kent genelinde bin 43 uygulama gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Dr. Osman Varol açıklamasında "Geçtiğimiz ay içerisinde toplam 30 tane NARKO uygulaması, 55 kız yurtları uygulaması, 6 okul önü ve çevreleri uygulaması, 51 otogar denetimleri, 12 düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması, 158 motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması, 5 huzurlu sokaklar uygulaması, 14 güven ve huzur genel asayiş uygulaması, 12 tane 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uygulaması, 140 aranan şahıslar uygulaması, 422 şok uygulama, 132 tane umuma açık işyeri uygulaması olmak üzere toplam bin 43 uygulama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu kapsamda 528 kıraathane, 160 içkili restoran, 250 kafe, 119 tekel bayii olmak üzere toplam bin 57 işletme de denetlenmiştir. Birimlerimizin kendi konularına ilişkin olarak yürüttükleri çalışmalarda 411 binin üzerinde şahıs sorgusu yapılmış, 665'i hapis cezası olmak üzere toplam bin 471 aranan şahıs yakalanmıştır. Bunlardan 68 yıl, 29 yıl, 28 yıl, 24 yıl gibi kesinleşmiş cezası olan şahıslar da bulunmaktadır. Bunlar bu cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edilmiştir" dedi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çeşitli faaliyetlerde son bir ay içerisinde ele geçen malzemelerden de söz eden Aydın Valisi Varol, "51 adet farklı marka ve çapta tüfek, 25 adet tabanca, 353 adet mermi, 9 adet kesici/delici alet, 22 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 7 adet kuru sıkı tabanca, bin 792 gram metamfetamin, 3 bin 291 adet sentetik ecza, 605 gram esrar, çeşitli küçük miktarlarda bonzai, ekstazi, skunk, kokain, 89 kök kenevir, 11 tane uyuşturucu kullanma aparatı, 435 bin dal makaron, 570 adet kaçak sigara ve 32 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Olayların aydınlatma oranı dikkat çekti

Meydana gelen olayların aydınlatma oranlarına ilişkin bilgileri de paylaşan Vali Varol; "Asayiş tarafına baktığımızda, il geneli 4 bin 822 olay meydana gelmiştir. Bu olayların aydınlatma oranı da yüzde 99 olarak gerçekleşmiştir. Yaralama, öldürme, tehdit, hakaret gibi kişilere karşı işlenen suçlara baktığımızda bu çalışmalarda gerçekleşen bin 165 olaydan bin 135 tanesi aydınlatılmıştır ve 358 şüpheli bu kapsamda yakalanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlar ki bunlar ev ve işyerinden hırsızlık, motosiklet ve oto hırsızlığı, dolandırıcılık gibi suçlar. Burada yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleşen 391 olaydan 239'u aydınlatılmış, olaylara karıştığı tespit edilen 96 şüpheli yakalanmıştır. TEM Şube terörle mücadele tarafında il geneli 27 olay meydana geldi. Aydınlatma oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti. Bunu daha önce de belirtmiştim, bu olaylar daha çok sanal tarafta, siber tarafta gerçekleşen terör propagandası tarzı olaylar. Yine KOM Şube Müdürlüğünce kendi alanında toplam 36 olay meydana geldi, aydınlatma yüzde 100 olarak gerçekleşti. Narkotik tarafta, il genelinde 268 olay meydana geldi, aydınlatma oranı yüzde 99 olarak gerçekleşti. 283 tane şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldı ve gözaltına alınan 131 şahıstan 10'u serbest kalırken 28'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Siber tarafı başka bir önemli mücadele alanımız. Burada il genelinde 286 olay meydana geldi. Yine arkadaşlarımızın sanal devriye faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 299 tane araştırma raporu düzenlendi. Yine suçun işlenmeden önlenmesi amacıyla siber birimlerimiz aynı zamanda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu kapsamda dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrim içi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında 8 bin 815 öğrenci, öğretmen ve vatandaşa eğitimler verildi. Yasa dışı bahis tarafında 698 adet dolandırıcılık, 49 adet müstehcen içerikli paylaşım yapan 649 internet sitesi erişimin engellenmesi için BTK'ya bildirildi" dedi.

"16 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri yapıldı"

Yapılan çalışmalar kapsamında 16 düzensiz göçmenin de sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını ifade eden Vali Varol; "Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve göçmen konusundaki mücadelede arkadaşlarımızın, kolluk birimlerimizin ve Göç İdaremizin işbirliği halinde çalışmaları var. 7 tane mobil göç noktasıyla ilimizin farklı noktalarında bin 120 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı. 16 düzensiz göçmen bu kapsamda sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Yine kolluk birimlerimiz tarafından 282 tane teslim edilen düzensiz göçmene de işlem yapıldı. Bu kapsamda özellikle operasyon tarafında 17 tane operasyon gerçekleştirildi. Bunlarda 16 şahıs tutuklandı, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 2 araca el konuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca ilimizin deniz yetki alanlarında yürütülen faaliyetlerde bin 438 saat seyir icra edildi. Kontrol edilen 341 tekneye idari yaptırım uygulandı ve 36 sevk işlemi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 3 bin 51 şahıs sorgulandı, arama kaydı bulunan 6 şahıs yakalandı. Düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 86 düzensiz göçmen ve 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığımızca. Yine turizm sezonu olduğu için 177 tane turizm işletme belgesine sahip plaj, su sporu, dalış, tenezzüh teknesi kontrol edildi. Boğulma olaylarının önlenmesine yönelik olarak da 36 plaj/otel işletmesi kontrol edildi, bin 630 vatandaşımıza bilgilendirme yapıldı. Trafikle ilgili konularda arkadaşlarımız yine yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüler. Trafik akışının düzenlenmesi, denetlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda 31 bin 445'i motosiklet olmak üzere toplamda 191 bin 997 araç kontrol edildi. 34 bin 101 sürücüye işlem yapıldı, bin 354 tane araç trafikten men edildi" şeklinde konuştu.

"Tağşiş ürünlerle de çok güçlü bir mücadelemiz var"

Tağşiş ve taklit ürünlere yönelik çalışmaların da önemine vurgu yapan Vali Varol, "Tabii ilimiz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük tarım üretiminin olduğu bir il. Çok kıymetli ürünlerimiz var, çok kıymetli bir sektör. Vatandaşımızın çok yoğun bir emekle ortaya koyduğu değeri korumak da bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Bu kapsamda tağşiş ürünlerle de çok güçlü bir mücadelemiz var. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan denetimler sonucunda 36 tane depo ve iş yerinde 12 bin 514 litre etiketsiz zeytinyağı, 6 bin 456 litre sıvı yağ, 2 bin 304 kilogram zeytin, 776 kilogram incir, 138 kilogram sahte bal olmak üzere toplam 3 bin 218 kilo ve 18 bin 970 litre taklit ve standartlara uygun olmayan ürün ele geçirilmiş, iş yeri sahiplerine de idari cezalar uygulanmıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı