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Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza

Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza
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BARTIN'da polisten kaçarken motosikleti ile Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpan A.Ç'ye, toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

BARTIN'da polisten kaçarken motosikleti ile Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarpan A.Ç'ye, toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi.

Olay, önceki akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi Şadırvan Camii Sokağı'nda meydana geldi. Uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü, aracıyla kaçmaya çalıştı. Polis ekibi, kaçan motosikletlinin peşine düştü. Takip sırasında kaldırıma çıkan A.Ç. yönetimindeki motosiklet, burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel, sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ç'ye 'Muayenesiz araç kullanmak', 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Dur ikazına uymamak', 'Aracı yaya yolundan sürmek' ve 'Sigortasız araç kullanma' suçlarından toplam 288 bin 965 TL idari para cezası kesildi. Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'in, motosiklet sürücü A.Ç.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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