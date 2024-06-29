Yayaların arasına dalan araç elektrik direğini devirdi: 5 yaralı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol kenarında yürüyen yayaya, ardından elektrik direğine çarptı. Elektrik direği yayaların üzerine devrildi. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

ÖNCE YAYAYA SONRA ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI

Saat 14.00 sıralarında Avcılar Şükrübey E-5 karayolu Ankara istikametinde Fetih İsmet Göktaş'ın kullandığı otomobil, Ankara istikametinde seyir halinde ilerlediği sırada önce kaldırımda yürüyen yayaya, ardından da yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Kaza sonucunda 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kapatılırken, kazaya karışan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.