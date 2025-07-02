Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu

Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
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Antalya Kepez'de bir mobilya atölyesi, çıkan yangında alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, arka duvarın çökmesiyle büyük tehlike atlattı. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran ekipler, çökmenin yaşandığı sırada bölgeden son anda kaçarak kurtuldu. Yangında yaralanan olmazken, atölye kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Zeytinlik Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölyeden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı ekipler ile emniyet güçleri sevk edildi.

Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu

DUVAR ÇÖKTÜ, İTFAİYE ERLERİ SON ANDA KURTULDU

Yangına kısa sürede müdahaleye başlayan itfaiye ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Müdahale sırasında atölyenin arka duvarı aniden çöktü. Ekipler çökmeyi fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu

ALEVLER YAN DÜKKÂNLARA SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının çıktığı atölyede bulunan tüm cihazlar tamamen yanarken, alevlerin bitişikteki alüminyum doğrama dükkanı ile sağ tarafta bulunan iki katlı eve sıçramaması için yoğun çaba harcandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve çevredeki yapılara sıçraması önlendi.

Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu

"BİR DUVAR KALDI, O DA ÇÖKERSE DURUM VAHİM"

Yangının çıktığı atölyenin hemen yanında alüminyum doğrama işi yapan Mehmet Yörükhan, "Yanan dükkan kuzenimin. Yan tarafta mobilya, koltuk döşeme işleri yapıyorlardı. Duman içeriyi sarınca hemen kendilerini dışarı atmışlar. Eğer yangın bizim tarafa da sıçrasa, söndürmesi imkansız olurdu. Oturup sadece yanmasını izlemek zorunda kalırdık. Şu an bizim can ya da mal kaybımız yok, bu bizim tesellimiz. Ama yanan yerle aramızda sadece bir duvar kaldı. O da çökerse durum gerçekten vahim olur. Umarım bir an önce söndürülür."

Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu

Ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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