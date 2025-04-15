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Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü

Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü
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İngiltere'nin Tameside bölgesinde, Coleen Campbell liderliğindeki dört kişilik bir suç grubu, sokak ortasında bir kadını dövdü ve eski kocayı öldürdü. Campbell ve üç arkadaşı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kadına saldırdı. Saldırıdan bir hafta sonra, Campbell eski kocasının katledilmesine zemin hazırladı.

İngiltere'nin Tameside bölgesinde dört kişilik bir suç grubu tarafından düzenlenen vahşet, yargıya taşındı. Coleen Campbell liderliğindeki çete, önce bir kadını sokak ortasında dövdü, ardından eski kocayı hunharca öldürdü.

Sokak Ortasındaki Şiddet

38 yaşındaki Coleen Campbell ve üç arkadaşı, bir kadına tam sokak ortasında saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Campbell'ın elindeki çekiçle kadına vurduğu, diğerlerinin de tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. 90 saniye süren saldırıda kadın yere düşürüldü.

Sokak saldırısından bir hafta sonra Campbell, eski kocası Thomas Campbell'ın katledilmesine zemin hazırladı. Evinin bahçesinde pijamalarıyla üç saldırgana, Thomas'ın tam adresini, araç plakasını ve ev numarasını detaylı şekilde anlattı.

Saldırganlar Thomas'ı evinin önünde yakaladı ve içeri sürükledi. İki saat süren işkence boyunca adamı acımasızca dövdüler. Bıçaklayıp kaynar suyla yaktılar. Adli raporlara göre Thomas'ın vücudunda 61 ayrı yara izi tespit edildi.

Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü

Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü

Aşk üçgeninde korkunç infaz: Kocasını vahşice öldürttü

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Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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