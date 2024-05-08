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Apartman yöneticisinden komşusuna silahlı pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

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Kocaeli'de bina yöneticisi olan emekli astsubay başçavuş, gece saatlerinde binadaki tadilat nedeniyle tartıştığı komşusunu, sabah saatlerinde eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı sırada tabancayla vurarak yaraladı. Saldırgan, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartman yöneticisi tadilat meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğunun yanında pusu kurarak tabancayla vurdu. Yaralanan adam, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken saldırgan komşu ise olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA MESAJLA BAŞLADI

Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. 64 yaşındaki bina yöneticisi emekli astsubay başçavuş M.Ö., gece saatlerinde 38 yaşındaki komşusu S.D. ile apartmanın mesajlaşma grubundan binadaki tadilat nedeniyle tartıştı.

Apartman yöneticisinden komşusuna silahlı pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

EŞİ VE ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Apartman yöneticisi, saat 07.00 sıralarında eşi ve çocuğuyla dışarı çıkmak için aşağıya inen komşusuna pusu kurarak kendisine ait tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği adam, eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Mermilerden bazıları giriş kapısına isabet etti.

Apartman yöneticisinden komşusuna silahlı pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

SALDIRGAN YÖNETİCİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

Apartman yöneticisinden komşusuna silahlı pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

Apartman yöneticisinden komşusuna silahlı pusu! Eşi ve çocuğunun gözü önünde vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Astsubay Başçavuş Kocaeli Olay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Fırat Günay:

Memlekette kuş kadar beyni olmayan insanların bazıları silah taşıyabilen mesleklere alınıyor. Asıl bunlara psiko yeterlilik şart olmalı hemde bir gün değil uzun bir süreç takip edilmeli sonra mesleğe alınmalı.

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Güven önemlş:

Emeklide silahını geri almalı bireysel silahlanma da çok

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ARSLANOĞLU Hakan:

Ülkemizde genel olarak öfke kontrol sorunu var. Artık kimsenin kimseye tahammülü kalmadı. Sözlü tartışma dönemi sona erdi. Saldırılarda sopa, balta, bıçak, tornavida, tabanca kullanma dönemi başladı. Hükümetin kalıcı çözüm bulması gerekiyor.

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Özer Doğan:

tek kelime KORKAKLAR silah taşır

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Yusuf ODEMIS:

Kanı bozuklarda yürek olmadığı için cebindeki silaha güvenirler

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