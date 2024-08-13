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Tatile gelen aileye hırsızlık şoku! Bir anlık dalgınlık 100 bin liralarına mal oldu

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Antalya'dan İstanbul'a tatile gelen Akkaya ailesi, Şişli'deki otelde kaldıkları sırada hırsızlık mağduru oldu. Ailenin eşyalarını araçlarına yerleştirdikleri sırada hırsız, otomobildeki çanta ve telefonu çaldı. Çalınan eşyaların toplam değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğunu söyleyen aile polise giderek şikayetçi oldu.

Antalya'dan İstanbul'a tatile gelen Akkaya ailesi, Şişli'de kaldıkları otelden ayrılıp eşyaları araçlarına yerleştirdikleri sırada hırsızın hedefi oldu. Ailenin bir anlık dalgınlığından faydalanan şüpheli, otomobildeki çanta ve telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TELEFONUNA ALIŞVERİŞ BİLDİRİMLERİ GELMEYE BAŞLADI

Olay, Pazar günü saat 12.45 sıralarında Şişli'deki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Antalya'dan İstanbul'a tatile gelen Nazire Akkaya ve ailesi, Şişli'de kaldıkları otelden çıktı. Eşyalarını otomobilin bagajına yerleştiren aile, bir anlık dalgınlıklarından yararlanan hırsızın hedefi oldu.

Tatile gelen aileye hırsızlık şoku! Bir anlık dalgınlık 100 bin liralarına mal oldu

Akkaya ailesi eşyalarını bagaja yerleştirirken otomobile yaklaşan şüpheli, ön kapıdan otomobil içerisindeki çanta ve cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaklaşık 10 dakika sonra telefon ve çantanın otomobilde olmadığını fark eden Nazire Akkaya, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Akkaya'nın cep telefonuna bir süre sonra online alışveriş onay bildirimleri gelmeye başladı.

Tatile gelen aileye hırsızlık şoku! Bir anlık dalgınlık 100 bin liralarına mal oldu

"HERŞEY ÇANTAMDAYDI, PARASIZ KALDIK"

Nazire Akkaya, "Biz Antalya'dan geldik misafir olarak .Otele yerleştik. Beş gündür buradayız, 6. gün gitmeye karar verdik. Otelden eşyalarımızı getirdik, bagajımıza yerleştirirken, kızımın telefonu ve benim çantam aracın içerisinde ön taraftaydı. Biz eşyalarımızı bagaja yerleştirirken, o sırada hırsız gelip aracın ön kapısını açarak çocuğumun telefonunu ve içerisinde özel eşyalarımız olan çantamızı alıyor. Çocuklarla beraber çay içmeye parka doğru yöneldik. Çocuk telefonun ve çantanın olmadığını fark etti. Biz de polisi aradık, polis ekibi geldi, gelen ekipler baktılar. Daha sonra biz karşı taraftaki güvenlik kameraları için esnafa sorduk, daha sonra kameraları inceledik. Hırsızlık olduğunu güvenlik kameralarından fark ettik. Çantamda ehliyetim, kimliğim, özel eşyalarım, kızımın telefonu ve tüm kredi kartlarım gitti. Şu an parasızız burada, hemen hemen 100 bin lira değerindeydiler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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