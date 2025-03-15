Suriye'de YPG ile yapılan anlaşmaya Bakan Fidan'dan ilk yorum

Şam-YPG anlaşmasıyla ilgili Bakan Fidan'dan çarpıcı uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Sırbistan'da üniversite öğrencileri bir kez daha sokaklarda

15 kişinin öldüğü kazayı unutmadılar! Öğrenciler yine sokaklara indi

Antalya'da Mezarlıkta Skandal Görüntüler: İki Yabancı Kız Yurtdışına Kaçtı

Antalya'da Mezarlıkta Skandal Görüntüler: İki Yabancı Kız Yurtdışına Kaçtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kız, mezarlıkta iskambil oynayıp kola içerken kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tepkilere yol açan olay sonrası Antalya Emniyet Müdürlüğü, kızların Türkiye'yi terk ettiğini açıkladı.

Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği belirtildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yabancı uyruklu iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayarak kola içti. Bu anları fotoğraf ve video çekerek kayda alan 2 genç kız o görüntüleri, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımın ardından videoyu nasıl çektiklerini anlatan ikinci bir videoyu da paylaşan ve normal kıyafetle girdikleri mezarlıkta üzerlerindeki kıyafetleri değiştiklerini de gösteren görüntülerinin diğer sosyal medya hesaplarından da yayılmasının ardından genç kızların paylaşımı büyük tepki aldı.

Yurtdışına çıkış yapmışlar

Sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde hızla yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından başlatılan inceleme başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Andızlı Mezarlığı'nda gerçekleştirildiği belirlendiği ve şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiği açıklandı. Açıklamada ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
img

Uygur Türklerini sınır dışı eden ülkeye yaptırım
img

Kamu kurumlarında kritik değişiklikler! Çok sayıda atama yapıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yoldan geçen kadınlara bakıp mide bulandıran hareketler yaptı

Yoldan geçen kadınlara bakıp yaptıkları mide bulandırdı
Okan Buruk'tan farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme

Farklı galibiyet sonrası Fenerbahçe'ye gönderme
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Uzmanından 6 ilde evlenecek çiftlere 'test yaptırma' uyarısı

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.