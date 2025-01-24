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231'inci kez intihara teşebbüs eden adam ikna edildi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan İ. adlı şahıs, elinde bulunan bıçakla bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, olay yerine gelen ekipler tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Bu girişimin Hasan İ.'nin 231'inci intihar girişimi olduğu belirtildi.

Türkiye'nin birçok şehrinde çeşitli bahanelerle şu ana kadar defalarca intihar girişiminde bulunan Hasan İ., 231'inci teşebbüsünde de ikna edildi.

MAHALLE SAKİNLERİ TELEFONA SARILDI

Olay, 10.00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Özmüftüoğlu Sokağı'nda bulunun 9 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan İ. (33) isimli şahıs inşaatı tamamlanmış binanın çatı katına çıktı. Elinde bıçak bulunan Hasan İ.'nin kendisine zarar vereceğini düşünen mahalle sakinleri olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

231'inci kez intihara teşebbüs eden adam ikna edildi

BİNANIN ALTINA KURTARMA MİNDERİ AÇILDI

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlamasına karşı binanın altına kurtarma minderi açtı.

231'inci kez intihara teşebbüs eden adam ikna edildi

İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri çatıdaki Hasan İ.'yi kararından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda Hasan İ., polisler tarafından ikna edilerek aşağıya indirdi. Hasan İ. önce sağlık ekiplerinin rutin kontrolünden geçti, sonra ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

231'İNCİ TEŞEBBÜS

Hasan İ.'nin Türkiye'nin birçok şehrinde çeşitli bahanelerle çatıya çıkıp intihar girişiminde bulunduğu, 5 gün önce de Gazipaşa'da diş tedavisi yapılmadığı gerekçesiyle yine çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunduğu ve son girişimiyle birlikte bu sayının 231 olduğu öğrenildi.

231'inci kez intihara teşebbüs eden adam ikna edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıa o:

231 kere nedir ya, ben 231 kere kalkışsam en azından bir tanesinde yanlışlıkla ölürdüm.

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Haber YorumlarıAli Yurt:

Bırakın bakalım ne yapacak devletin imkanlarını boşa oyalıyor

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