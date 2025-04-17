Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu
Antalya'da, 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in yurt dışındaki ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla evine giren ekipler genç kadını cansız halde bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., gözaltına alındı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi. Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA
Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / İHA