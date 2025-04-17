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Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu

Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu
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Antalya'da, 36 yaşındaki Gözde Gökalp'in yurt dışındaki ailesi, kızlarından haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla evine giren ekipler genç kadını cansız halde bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., gözaltına alındı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'nde yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan 36 yaşındaki Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu

VÜCUDUNDA MORLUKLAR BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi. Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Antalya'da genç kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: AA / İHA

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Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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