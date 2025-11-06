Haberler

Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde

Biri ölümün ucunda, diğerleri keyfinde
Antalya'da 30 metrelik falezlerin ucunda oturan adam, ekipleri alarma geçirdi. Kimseyi yanına yaklaştırmayıp sadece sağlık çalışanının yaklaşmasına müsade eden adam, 1 saatlik ikna çabası sonucu bulunduğu yerden güvenlik bölgeye alındı. İkna çabaları esnasında ise aynı bölgenin 15 metre uzaklığında ise 3 gencin manzara keyfi dikkat çekti.

  • Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerin ucunda oturan Harun A., intihara teşebbüs etmediğini belirtti ve ekiplerin gitmesini istedi.
  • Harun A.'nın 15 metre uzaklığında 3 genç manzarayı ve olayı izledi, polis ekipleri gençleri uzaklaştırdı.
  • Sağlık çalışanı Harun A.'yı yaklaşık 1 saat sonra ikna ederek güvenlik bölgeye oturmasını sağladı ve polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerin ucunda iki farkı manzara ortaya çıktı.

İNTİHARA KALIŞTI, EKİPLER İKNA ETTİ

Konyaaltı Caddesi yakınında yer alan yaklaşık 30 metrelik falezlerin ucunda oturan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar ardından olay yerine polis, sağlık, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipleri yanına yanaştırmayan Harun A., bir süre boyunca oturduğu yerde gözyaşı döktü. Polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmeyen Harun A., intihara teşebbüs etmediğini belirtip ekiplerin gitmesini istedi.

15 METRE UZAKLIK MANZARA KEYFİ

Bu sırada Harun A.'nın bulunduğu alana yaklaşık 15 metre uzaklıkta bulunan 3 gencin ise bir sandalye ve taşlara oturup hem manzarayı hem de yaşanan olayı izlediği dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri gençleri bulunduğu yerden uzaklaştırdı.

SAĞLIK EKİBİ İKNA ETTİ

İkna çalışmaları sürerken paramedik bir sağlık çalışanı, Harun A.'nın yanına gitti. Sağlık çalışanı uzun süre dertleştiği Harun A.'yı yaklaşık 1 saat sonrası ikna edip güvenlik bölgeye oturmasını sağladı. Harun A., ifade için polis merkezine götürüldü.

