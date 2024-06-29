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Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 genç kadın, tramvay yolunda, kendilerinden yaşça büyük bir kadına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar, kavga eden kadınları ayırmakta güçlük çekti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Antalya'da 3 genç kadın, yaşça kendilerinden büyük bir kadını tramvay yolunda saçlarından sürükleyip tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Erkeklerin ayırmakta güçlük çektiği kavga kameraya yansıdı.

Kavga, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi tramvay yolu üzerinde yaşandı. 3 kadın, önce tartışıp sonra kavga etmeye başladı. Sebebi öğrenilemeyen kavgada iki genç kadın, orta yaşlardaki bir kadınla saç saça baş başa kavga etti.

Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti

AYRILIP YENİDEN KAVGAYA TUTUŞTULAR

Birbirlerine yumruk, tekme, tokat atan, saçlarını çeken tarafları erkekler ayırmakta güçlük çekti. Bir ara ayrılan taraflar, ardından tekrar kavgaya tutuştu. Cep telefonu görüntülerine yansıyan kavga anları, sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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