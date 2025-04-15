Annesine Kızıp Evi Ateşe Verdi, Canlı Yayınla Paylaştı

Annesine kızıp evi ateşe verdi, o anları da canlı yayınladı

Eve maddi hasar meydana gelirken, genç gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde annesiyle tartışan bir şahıs, öfkesine yenilerek evini ateşe verdi. Yangında yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre, annesiyle tartışan Samet Ö. (25), tartışmanın ardından annesinin evden ayrılması üzerine eline aldığı satırla evdeki eşyaları parçaladı. Öfkesini alamayan Samet Ö., daha sonra evin mutfağını ateşe verdi. Dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, evi ateşe verdiği belirlenen Samet Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın görgü tanıklarından Ebubekir Burunsuz, "Aile arasında bir kavga meydana geldi. Kavganın ardından Samet Ö.'nün annesi evden çıkıp gidince, 'Ben yalnız mı kalacağım?' diyerek evde bazı şeyleri kırmaya başladı. Daha sonra öfkesini alamayınca evi yakmış. Evden dumanlar çıktığını gördük. Biz de itfaiyeye haber verdik. Şu anda müdahale ediyorlar. Şahsı polisler gözaltına ald" dedi.