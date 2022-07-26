Annesi, çöp evde bulunan Muhammet ile ilgili karara isyan etti: Sevgi evi nedir, yakarım ortalığı - Haberler

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Annesi, çöp evde bulunan Muhammet ile ilgili karara isyan etti: Sevgi evi nedir, yakarım ortalığı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Bursa'da teyzesi tarafından 1 yıl boyunca çöp evde esir tutulan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın annesi, çocuğun koruma altına alınmasına tepki gösterdi. 3 yıldır çocuğunu aradığını dile getiren anne, "Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir? Kim beni çocuğumdan ayırabilir. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor" dedi.

21 Temmuz Perşembe günü, Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.'nın (44) oturduğu evi boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Kapısı kilitli bir odada 9 yaşındaki Cem Muhammet A., çöplerle dolu yatakta yatarken bulundu. Bakımsızlıktan kilo veren, saçları ve tırnakları uzayan, vücudunda yaralar bulunan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUK KORUMA ALTINDA, TEYZESİ TUTUKLANDI

İlk tedavinin ardından annesine teslim edilen çocuk, sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Ardından çocuğun tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yatışı gerçekleştirildi. Muhammet'i 1 yıl boyunca alıkoyan teyzesi Kamuran Pınar A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesi, çöp evde bulunan Muhammet ile ilgili karara isyan etti: Sevgi evi nedir, yakarım ortalığı

"ÇOCUĞUMUN YURDA VERİLMESİNİ İSTEMEDİM"

Çocuğuna kavuştuğu ilk günü anlatan Yasemin A., "Gece işten geldim, karakoldan aradılar. Polis memuru çocuğumun bulunduğunu söyledi. Bursa'ya gelmemi istediler. 21.00'e otobüs bileti bulabildim. Apar topar gittim. Teker üstünde gittim, yer bulamadım. Çocuğumun yurda verilmesini istemedim. Polisler beni otogarda karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları ile görüştüm, çocuğumun yanına gidip refakatçi olabileceğimi söylediler. Hastaneye gittim. Çocuğumun bir yıldır çöp evde olduğunu öğrendim, beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Bunu çocuğuma belli etmedim. Kardeşim çocuğu çöpün yanına attı diye düşündüm. Aynı gün gece yarısına otobüs bileti aldım ve Antalya'ya döndüm. Cam kenarına oturduk, 9 saat yolculuk yaptık. Oğlum her şeyi yemek istedi, ikramlıklardan alıp verdim. Görevlilerin bana söylediği beslenme şekline uymaya çalıştım. Bir öğretmen arkadaşımı aradım ve bizi otogardan aldı ve evimize getirdi" diye konuştu.

Annesi, çöp evde bulunan Muhammet ile ilgili karara isyan etti: Sevgi evi nedir, yakarım ortalığıAnne Yasemin A.

"ÇOCUĞUMU HASTANEYE, BENİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRDÜLER"

Oğlunun bir gece yanında kaldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden anne Yasemin A., "Oğlum güçsüzdü, zor yürüyordu. Düşük proteinli beslenme şekillerini araştırdım. Marketten badem, fındık, fıstık aldım. Kutlama pastası aldık. Ne istediyse aldım ama hepsini birden vermedim. Bir günü birlikte geçirdik, sütünü değiştirdim, kahvaltı yaptık. Akşam çizgi film izledik. Oğlumla tam uyudum, saat 23.00 gibi kapı çaldı. Kimlik gösterdiler, polislermiş. Semt polikliniğine gittik hep birlikte. Hastaneye gidecektik zaten biz, psikolog da istemiştim. Gece çocuğumu hastaneye, beni polis merkezine götürdüler" ifadelerini kullandı.

Annesi, çöp evde bulunan Muhammet ile ilgili karara isyan etti: Sevgi evi nedir, yakarım ortalığı

"O BENİM ÇOCUĞUM VE YANIMDA OLMASI GEREKİYOR"

Oğlunun hastanedeki tedavisi sonrası kendisine verilmesini isteyen ve konuşurken gözleri dolan Yasemin A., "Onun annesi benim. Ben anneyim, çocuğumun devlette kalması imkansız. Ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir? Kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor. 3 yıldır zaten bir manyak kaçırmış. Devletin bunu telafi etmesi gerekir, böyle bir şey yapamaz. O benim oğlum, ben doğurdum, benim yanımda olması gerekir. Ben eğitimciyim, gerekirse alfabeyi yeniden öğretirim" dedi.

Annesi, çöp evde bulunan Muhammet ile ilgili karara isyan etti: Sevgi evi nedir, yakarım ortalığı1 yıl esir tutulan Muhammet'in son hali

"ELİMDE İMKAN OLSA ONU YAŞATMAM"

Kardeşinin tutuklanmasını da değerlendiren Yasemin A., "Olması gereken oldu. Bir manyak bunu yapıyorsa bir bedeli var. Ya benim çocuğum ölseydi ya da kapı bir gün geç açılsaydı hesabını kim verecekti. Şu an elimde imkan olsa onu ben yaşatmam. Bunu söylemem doğru değil ama ben devletime güveniyorum. Devletin vereceği cezaya güveniyorum. Bundan sonra bu travmaları silmem gerekiyor" diye konuştu.

Haberler.com - 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Savaş Ispekter:

HATA OLUR KADIN YALAN KONUŞUYO..

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orhan savaş:

zaten polis oğlunuz bulundu diye aramış kadını. kadın zaten kayıp olduğunu bildirmiş.

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zırzop:

1 senedir yakmadın da sımdımı yakıyorsun ablacım, en azından çocuk kayıpsa ölüsünü dahi aramamışsın anlaşılan, neler çekti o uşak bilemezsin devlet çok doğru karar vermiş

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