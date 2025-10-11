Antalya'da Çocuk İstismarı Davası: 10 Yıl Hapis

Antalya'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi İbrahim A., ilk duruşmada "on iki yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karara karşı istinaf yolunun açık olduğu bildirilirken mağdurun annesi duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "İlk celsede bu kararın verilmesi çektiğimiz onca acıyı bir nebze de olsa rahatlattı" dedi. Mağdur Avukatı Demet Burcu Ünal ise, "Bu kararın, çocuk istismarı davalarında emsal teşkil etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan apartman görevlisi İbrahim A. hakkında açılan davanın ilk duruşması, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme salonunda mağdurun ailesi ve avukatı Demet Burcu Ünal hazır bulunurken, sanık İbrahim A. da avukatı Sedat Pınarbaşı ile birlikte savunma yaptı. Duruşmada tarafların ifadeleri dinlenirken, mahkeme heyeti ilk celsede hükmünü açıkladı.

Savunmasında "iftira" iddiası

Sanık İbrahim A., suçlamaları reddederek olay günü olarak 25 Kasım 2024'ü işaret etti ve o gün güvenlik ofisinden hiç ayrılmadığını savundu. İbrahim A., "Sitede 3,5 yıldır görevliyim. 25 Kasım'da müşteki hastaneye gideceğini söyleyip çocuğa anahtarı vermemi istedi. Çocuk okuldan döndüğünde anahtarı teslim ettim. Korktuğunu söyleyip geri geldi, ben de annesini aradım. Üzerime iftira atılıyor. Taşınma sırasında klima nedeniyle tartışmamız olmuştu, baya münakaşa yaşamıştık, benim açımdan husumet gerektirmiyordu. Evlerine hiç gitmedim" şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerası kayıtlarının silindiği iddialarını da reddeden sanık, "Kamera kayıtlarının silinmesi imkansızdır, sistem harekete duyarlıdır" dedi.

"Annene hiçbir şey söyleme, kimseye söyleme' dedi

Duruşmaya psikolog eşliğinde katılan mağdur çocuk, yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı. Çocuk, sanığın kendisiyle evlerine girdiğini, fiziksel temasta bulunduğu ve 45 dakikaya yakın süre boyunca evde kaldığını söyleyerek şu ifadeleri verdi: "İlkinde sadece asansörde oyun oynadık. İkincisinde eve gitmeden önce apartmanın kapısını açtı, benimle içeri girdi. Kucağına aldı, sonra yatağın üstüne attı. 'Yapma' dedikçe devam etti. 45 dakika evde kaldı ve 'Annene hiçbir şey söyleme, kimseye söyleme' dedi."

"Olayı kızımın sözlerinden yola çıkarak öğrendim"

Mağdurun annesi Özlem D., duruşmada verdiği ifadesinde olayın ayrıntılarını tesadüfen öğrendiğini ve kızının anlattıklarından yola çıkarak gerçeklere ulaştığını söyledi. Özlem D., "Olayın gerçekleştiği tarihi tam olarak bilmiyorum, ancak kızım bana 7 Aralık'ta anlattı. Boyun fıtığı olduğumu ve ağır kaldırmamam gerektiğini söylediğimde, 'Anne ben senin yerine kaldırırım, 60 kiloya kadar kaldırabiliyorum. Site görevlisini bile kaldırdım' dedi. Bu sözleri üzerine şüphelenip arkadaşımı çağırdım. Kızım olayı arkadaşıma anlattı ve bu şekilde gerçeği öğrendim. Kızımın anlatımlarından, telefon görüşmesi saatlerinden ve kamera kayıtlarından hareketle olayın 2 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştiğini düşünüyoruz. Kamera görüntülerinde sanığın üzerindeki ceketi çıkardığı ve kısa kollu siyah tişörtle kaldığı görülüyor. Kızım da 'Üzerinde siyah tişört vardı' dedi. Ayrıca 25 Kasım'da sanığa yalnızca anahtarı vermesini rica ettim. O gün iki kez telefonda görüştük, kızımın korktuğuna dair hiçbir şey söylemedi. 2 ve 5 Aralık tarihlerinde evde olamayacağım için anahtarı ayakkabının içine koydum. Olayın 2 Aralık'ta yaşandığına dair elimizde ciddi göstergeler var" dedi.

Tanıklar sanığı doğruladı

Sanığın 25 Kasım tarihinde güvenlik ofisinde olduğunu öne sürdüğü iki tanık da mahkemede dinlendi. Tanıklar, sanığın o gün ofisten çıkmadığını söyledi. Tanıkların dinlenmesinin ardından savcı, mütalaasında sanığın cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti. Mağdur avukatı Demet Burcu Ünal ise sanığın cezalandırılmasının yanı sıra tutuklanmasını da istedi.

10 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada kararını açıkladı. Sanık İbrahim A., "on iki yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, karara karşı istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.

"Emsal teşkil edecek bir karar"

Duruşma sonrası açıklama yapan mağdur avukatı Demet Burcu Ünal, verilen kararın çocuk istismarı davaları açısından önemli bir örnek oluşturduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Sancılı bir süreç yaşasak da yargılama sonunda sanık hakkında 10 yıl hapis cezası verildi. Bu kararın, çocuk istismarı davalarında emsal teşkil etmesini temenni ediyoruz. Tek celsede verilen karar, uzun ve zorlu soruşturma sürecinin ardından en azından yüreklerimize su serpti."

"Adalet yerini buldu"

Karar sonrası konuşan anne Özlem D. ise verilen cezanın acılarını hafiflettiğini şu şekilde söyledi: "Bu kararı beklemiyordum. Çok yıprandık, çok zorlu bir süreçti. Kızım çok etkilendi. Ama bu süreci daha uzun bekleyeceğimi düşünürken, ilk celsede bu kararın verilmesi çektiğimiz onca acıyı bir nebze de olsa rahatlattı. Çünkü bu insan gerçekten toplumun içinde barınmaması gereken bir insan. Bunun cezasız kalmaması gerekiyordu, zaten her şey ortadaydı. Çocuğum yeterince her şeyi açık anlattı ve net bilemeyeceği şeyleri söyledi. Allah herkesten razı olsun; tüm adliye personelinden, sayın başkanımızdan, derneklerden, UCİM derneğinden. Güzel bir haberdi, güzel bir karardı. Salonda gözyaşlarımı tutamadım, bunun sevinci içindeyim. Bu ilk defa mutluluk gözyaşlarıydı, adalet yerini buldu."

Dava öncesi tazminat krizi

Soruşturma sürecinde mağdurun annesi Özlem D., sanığı darbettiği iddiasıyla hakkında açılan dava ve 70 bin TL'lik tazminat talebiyle de karşı karşıya kalmıştı. Anne, "Onun itibarı kızımı istismar etmeden önce de yoktu" diyerek tepki göstermişti.

Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınan mağdurun beyanlarının ardından hazırlanan iddianame Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve dava bugün ilk celsede sonuçlanmış oldu. - ANTALYA