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Ankara'da Tesettürlü Kadına Saldırı

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadın, tesettürlü olduğu için komşularının sürekli saldırısına maruz kaldığını ve evine girmeye korktuğunu söyledi. Saldırıya uğrayan kadın ve ailesi yetkililerden yardım istedi.

Ankara'da bir kişi, iddialara göre tesettürlü olduğu için kendisine takıntılı olan komşularının saldırısına uğradı. Ailesinin ve kendisinin sürekli sözlü ve fiziki saldırıya uğradığını söyleyen mağdur kadın, evine girmeye korktuğunu söyledi.

Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre, A.T. ile A.T. çifti, komşuları F.G.'ye tesettürlü olduğu için sürekli sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Saldırıların artması üzerine mağdur çift, can güvenliklerinden endişe duydukları için başka yerde yaşamaya başladı. Sürekli darp edildiğini, küfür, tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen mağdur F.G., eşinin ve çocuklarının da saldırıya uğradığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"TİKSİNİYORUM SENDEN"

F.G.'nin saldırıya uğradı anlara ait görüntülerde ise, komşusunun "Sizden midem bulanıyor. Yeter artık. Gidin buradan." diyerek küfürler ettiği duyuldu. Saldırıya uğrayan F.G.'nin ise "İmdat" diyerek çevredekilerden yardım istediği ve diğer komşuların araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

"EVİME GİRMEYE KORKUYORUM"

Yaşananla ilgili konuşan F.G. "Saldırgan kadın bizi sürekli taciz ediyordu. Küfürler ediyordu. Çocuklarıma hakaret ediyordu. Birçok kez olay oldu. Bana saldırıyordu. Komşumla bahçede otururken, onunla ilgili bir şey dememe rağmen, bana 'Kenafir gözlerinle' bakamazsın diye bağırdı. Bana saldırdı. Çarşafımı yırtmaya çalıştı. Bana vurdu. Komşular engel olmaya çalıştı ama başaramadı. Parmağımı kanattı, yüzümü çizdi. Olaydan birkaç gün sonra saldırgan kadının eşi, yanındaki bir adamla benim eşime saldırdı. Yere yatırıp vurdular. Müdahale etmeye kalkışınca çarşafımı açmaya çalıştılar. Daha önce de tesettürlü bina görevlimize saldırıp, 'Siz buraya şeriatımı getireceksiniz' demişlerdi. Bana, 'Sen erkeklerle konuşmuyorsun, yüzünü açmıyorsun. Seni TikTok'a atacağım' diyerek rencide etti. Kendileriyle ilgili şikayetçi olduk. Evime girmeye korkuyorum. Yapacaklarının bir sınırı yok. Kadının ve adamın cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Sosyal medyada da yer alan, İlimiz Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde komşular arasında gerçekleşen sözlü, fiziki saldırı ve manevi değerleri aşağılama iddiası ile ilgili konu ve sorumluları adli mercilere intikal ettirilmiş olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Savcılığınca yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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