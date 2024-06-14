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Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

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Ankara'da öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Şehirde yollar göle dönerken araçlar ve vatandaşlar su birikintisinde yürümekte zorluk çekti. Çankaya'da bir aracın üzerine fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Yağışın başkenti esir aldığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sağanak yağış ve dolu Ankara'yı bir kez daha esir aldı. Başkentte yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde fırtına nedeniyle bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

ANKARA'DA YAĞIŞ HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Ankara bir kez daha sağanak yağışa teslim oldu. Öğleden sonra başlayan sağanak yağış ve doluyla birlikte başkentte hayat durma noktasına geldi.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

ÇANKAYA'DA AĞAÇ, ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çankaya ilçesi Sıhhiye'de bir aracın üzerine fırtına sonucu ağaç devrildi. Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı çevresinde ise yollar göle dönerken o anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Sinan Kaygisiz:

Sadece Meliğ gökcek sonrasi alt yapiyi biraz daha iyilestirseydi Mahsur başkan, bu kadar olmazdi... Neyse elestirmeyelim baskanimizi üzmeyelim...Bâskanim.bu hafta konser varmi ??

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ismail bey :

Ankarada yağmur yağınca sel korkusu yaşayacağımı hiç düşünmezdim... Geçen hafta sonu sincanda sel olan yerde sadece yolun ortasındaki bariyeri kaldırdılar. ne ızgara temizliği, ne kanal açma, ne yoldaki çukur ve tümseklerde bir düzenleme yapma, ne çamur temizliği yapıldı...

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