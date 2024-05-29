Üye Girişi
Haberler

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait otomobil ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'da AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait otomobil ve bir kamyonet çarpıştıktan sonra yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kaza sırasında kamyonette bulunan 56 yaşındaki İlknur Doğan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMYONET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Yaser O. idaresindeki 06 PL 1593 plakalı kamyonet, otomobile arkadan çarptı.

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralıAK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç

SAVRULAN ARAÇLAR DEREYE YUVARLANDI

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan iki araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

KAMYONETTEKİ 56 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan 56 yaşındaki İlknur Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan F.Ü. ve M.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, dere yatağına uçan iki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Bozbey Sosyal Medya Milletvekili Ahmet Kılıç AK Parti Ankara Bursa Yerel Haberler Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt: Kamu parasını korumayı bana mı öğretecek?

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt: Kamu parasını korumayı bana mı öğretecek?

 Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti

Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını silahla öldürüp aynı silahla kafasına ateş etti

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (29 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 29 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Sandık Kokusu Metin Akdülger neden ayrıldı? #128250 İstanbul'un Fethi otobüsler ücretsiz mi 2024? #129300 29 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Survivor Yunus Emre elendi mi? #129300 29 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 29 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! #128220 29 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 29 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title