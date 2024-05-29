AK Parti Milletvekilinin otomobili kaza yaptı! 2 aracın dereye uçtuğu kazada 1 ölü, 4 yaralı

Ankara'da AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ait otomobil ve bir kamyonet çarpıştıktan sonra yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kaza sırasında kamyonette bulunan 56 yaşındaki İlknur Doğan hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMYONET OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Bulvarı üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Yaser O. idaresindeki 06 PL 1593 plakalı kamyonet, otomobile arkadan çarptı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç

SAVRULAN ARAÇLAR DEREYE YUVARLANDI

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre savrulan iki araç yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYONETTEKİ 56 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olan 56 yaşındaki İlknur Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan F.Ü. ve M.E. yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, dere yatağına uçan iki araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanın ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bozbey sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve çalışma arkadaşlarına geçirdikleri kazadan dolayı geçmiş olsun diliyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.