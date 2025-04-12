Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde M.K. isimli şahıs, saat 21.00 sıralarında Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde yer alan evinin camına çıkarak boşandığı eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulundu.

TABANCA İLE ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Elinde bulunan tabancayla evinin penceresine çıkan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çabalarına rağmen ikna olmayan 37 yaşındaki M.K., elinde bulunan tabanca ile çevreye ateş açtı.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNE SİLAH DOĞRULTUNCA VURULDU

Ardından müdahale etmek isteyen özel harekat ekiplerine silah doğrultan M.K., sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

M.K. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.