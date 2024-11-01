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Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir şahıs, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna çabaları sonucu şahıs, çıktığı yerden indirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir şahıs, milletvekili odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasının tepesine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna etmesiyle çıktığı yerden indirildi.

Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi

Şahsın kimliğine ise henüz ulaşılamadı.

Ankara'da hareketli anlar! TBMM binasında intihar girişimi
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCan:

Vallahi öyle akıllı yerde intihar girişiminde bulunmuş ki . İşini çözecek çok kişi vardır etrafında .

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Haber YorumlarıOsman İLÇİ:

Şimdi arkadaşlar güvenlik sıfır diyebilir miyiz . adamın Teki tek başına Türkiye Büyük Millet Meclisi nin çatısına çıkabiliyorsa intihar girişimde olabiliyorsa adam canlı nomba da olabilirdı, nasıl bir güvenlik önlemidir! Uyuyorlar resmen yazık !

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Haber YorumlarıMapo 77:

insallah milletvekilidir

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