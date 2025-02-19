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Ankara'da şüpheli ölüm! "Necla Teyze'yi diri diri yaktılar"

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, mahallede 'Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz (81) yaşamını yitirdi. Yangın anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken o anlarda görüntüleri çeken kişinin "Yaşlı kadının evi yandı. Necla Teyze çık! Abla kadını diri diri yaktılar" sözleri ise dikkat çekti.

Yangın, saat 19.50 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan, mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda çıktı.

EVDE MAHSUR KALDI

Gecekondudan yükselen alevlerin gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ankara'da şüpheli ölüm! Hedef gösterilen 81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtilirken, kundaklama ihtimali de araştırılmak üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ankara'da şüpheli ölüm! Hedef gösterilen 81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

SABAH, KÖPEĞİNİ ALAN BELEDİYE EKİPLERİNE GÖSTERDİĞİ TEPKİ KAMERADA

Bu arada Ülker Güleryüz'ün, dün (18 Şubat) sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

Ankara'da şüpheli ölüm! Hedef gösterilen 81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

KUNDAKLAMA İDDİASI

Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti. Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

Ankara'da şüpheli ölüm! Hedef gösterilen 81 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti

HAYVANSEVERLERDEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar. 80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi.

Ankara'da şüpheli ölüm!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

çocuğu ailesi yok muydu? 81 yaşında kadın gecekonduda tek başına yaşıyor.. yazık günah yav.

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Haber YorumlarıErsin Ceylan:

Ne hale geldik böyle.. Allah'ım rahmet eylesin. ??

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Haber Yorumlarıemniyetlihayatdernegi emniyetlihayatdernegi:

Konuyu takip edeceğiz neden nasıl yaşanmış birileri tarafından mi yapılmış hepsini öğreneceğiz Allah rahmet eylesin hayvanlara olan hizmeti için de minnettarız cennet mekan çok üzgünüz

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Haber YorumlarıAysegulll:

Allah rahmet eylesin yüregi güzel teyze,Allahın sessiz kullarının hayatlarına dokundun korudun kolladın Rabbimde sana bunun mükafatını fazlasıyla versin inşallah huzurla uyu yüregi güzel teyzemiz.

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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Haberler com hayvansever propagandasına başladı nereden biliyorsun belki de hayvan düşmanları tarafından öldürülmedi Belki de uyştrcuu hapçılar girmiştir o eve 25 yıl Ankara kalesinde Oturdum ben haberler com bilmiyorsan bari olayın detayını araştır öyle haber yap o bölge zaten uyu...cu hapçı bölgesi Yenidoğan Çinçin Ankara Kalesi Bentderesi Örnek Mahallesi halen uyuşt....u çetelerinin bulunduğu nokta Çocukluğum buralarda geçti Allah'a şükür bu pisliğe bulaşmadım olayın aslı başka olabilir

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