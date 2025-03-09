Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı
Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu!

İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da taksiye binmek isteyen iki çocuklu bir kadın, kendisini istediği yere götürmeyi reddeden şoförü bıçakladı. Yaralanan taksici hastaneye kaldırılırken, saldırgan kadın ise serbest bırakıldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir taksi durağına yanında 2 çocuk ile gelen madde bağımlısı Yaprak A., taksici Salih Şener'e Yenidoğan semtine gitmek istediğini ancak taksiyi bir süre orada bekleteceğini söyledi.

Ankara'da Dehşet: İstediği Yere Götürmeyen Taksiciyi Bıçaklayan Kadın Serbest Bırakıldı

İSTEDİĞİ YERE GÖTÜRMEYEN TAKSİCİYİ BIÇAKLADI

Salih Şener ise gideceği yerde bekleyemeyeceğini belirterek, kadını ve çocukları araca almadı. Bunun üzerine taksici Şener ile Yaprak A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaprak A., Şener'i karnından bıçakladı.

Ankara'da Dehşet: İstediği Yere Götürmeyen Taksiciyi Bıçaklayan Kadın Serbest Bırakıldı

OLAY KAMERADA

Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Şener'in tedavisi sürerken, polis ekipleri tarafından yakalanan Yaprak A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Taksici Şener'in şikayetçi olmadığı Yaprak A., çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Ankara'da Dehşet: İstediği Yere Götürmeyen Taksiciyi Bıçaklayan Kadın Serbest Bırakıldı

"TAHMİNİMCE NORMAL BİR İNSAN DEĞİL"

Duraktaki şoförlerden Fahrettin Yağcı, "Müşteri olarak gelen bir bayan ve 2 çocuk araba beklerken arkadaşımızın yanına geliyorlar ve taksiye biniyorlar. 'Yenidoğan'a gidip geleceğiz' diyorlar. Taksici de 'Götürürüm ama bekleyip alamam' diyor. Ondan sonra tartışma çıkmış, arabayı tekmelemiş. Sonra içeri gelmiş, oturmuş, götüreceksin beni diye tartışmış. Genç 2 çocukla birlikte bıçaklamışlar. Arkadaşımız da buradan hastaneye, acil bölümüne gidiyor. Kadının çevresi tarafından hastanede darbediliyor. Burnu kırık bir şekilde müdahalesi devam ediyor. Tahminimce normal bir insan değil, bir şeyler içmiş olabilir" dedi.

İki çocuklu kadın, kendisini istediği yere götürmeyen taksiciyi bıçakladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumları8pn756jpbt:

iyi olmuş..Kadın inşallah ceza almaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali şahin:

Erkek aynısını yapsa 10 yıl ceza alırdı herhalde. Hani eşitlik vardı. neden serbest kaldı.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından hem sahada hem de tribünde kavga çıktı

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.