Yüksek mühendis Başak, kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi ile ilgili kayınpederi tarafından torununun yanında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da boşanma aşamasında olan bir kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gelininin, oğlunu aldattığı düşüncesiyle konuşmaya giden kayınpeder K.A. gelini B.G.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. gelinini torununun yanında bıçakladı.
Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa