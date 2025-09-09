Haberler

Yüksek mühendis Başak, kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi

Yüksek mühendis Başak, kayınpederi tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde katledildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi ile ilgili kayınpederi tarafından torununun yanında bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da boşanma aşamasında olan bir kadın, kayınpederi tarafından çocuğunun yanında bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gelininin, oğlunu aldattığı düşüncesiyle konuşmaya giden kayınpeder K.A. gelini B.G.K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. gelinini torununun yanında bıçakladı.
Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay

2 polisi şehit eden saldırganın odasında dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.