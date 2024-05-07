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Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı. Abla tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Saldırgan kardeş ise gözaltına alındı.

Ankara'da ruhsal problemleri olduğu öğrenilen 15 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki ablasını sırtından bıçakladı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan abla hayatını kaybederken, saldırgan kardeş gözaltına alındı.

Olay, 26 Nisan günü Altındağ ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 551. Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. 15 yaşındaki E.İ, kendisinden bir yaş büyük ablası B.S.İ. (16) ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine E.İ., ablasını sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S.İ. hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen E.İ. ise yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altındağ Ankara Çocuk Olay Aile İçi Şiddet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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