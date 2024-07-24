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"Andımız" ile gündeme gelmişti! Eski emniyet müdürü Alper'e İmamoğlu'ndan görev

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Trabzon İl Emniyet Müdürü iken Sudan'a ateşe olarak atanan ve oradan da emekliliğe ayrılan Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı oldu. Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün "Andımız" paylaşımı ile gündeme gelmiş ve hemen sonrasında Sudan'a atanmasıyla dikkat çekmişti.

Trabzon Emniyet Müdürü görevini yürütürken "Andımız"paylaşımının ardından Sudan'a gönderilen Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı oldu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI YURT DIŞINA GÖNDERİLMİŞTİ

2021 yılında Trabzon Emniyet Müdürü iken Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldırma kararının ardından yapılan bir operasyonda ele geçirilen maddelerin sergilendiği standa mermiler ile "Andımız" yazılması, sosyal medyada gündem olmuştu. Alper, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün "Andımız" paylaşımı sonrasında ilk kararname ile Sudan'ın Hartum kentine ateşe olarak atanmıştı.

'Andımız' ile gündeme gelmişti! Eski emniyet müdürü Alper'e İmamoğlu'ndan görev

İBB ZABITA MÜDÜRÜ OLARAK DEVAM EDECEK

Ateşelik görevinin ardından emekliye ayrılan Alper, İBB Zabıta Müdürlüğü görevine getirildi. Dönemin başarılı ve halk tarafından sevilen emniyet müdürüne Ekrem İmamoğlu tarafından verilen bu yeni görev oldukça dikkat çekti.

Metin Alper, İyi Parti Konya Milletvekili olan eski Trabzonspor oyuncusu ve teknik direktörü Ünal Karaman'ın da yakın dostu olarak biliniyor.

'Andımız' ile gündeme gelmişti! Eski emniyet müdürü Alper'e İmamoğlu'ndan görev

METİN ALPER KİMDİR?

Metin Alper, 1992 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 20. Dönem İç Güvenlik ve Özel Harekat Kursunu tamamlayarak Ardahan'da Özel Harekat Şube Müdür Vekili olarak göreve başladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Osmaniye'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

1999 yılında Misyon Koruma Sınavını kazanarak T.C. Bişkek Büyükelçiliği'nde 2002 yılına kadar ataşe olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren Osmaniye ve Sivas'ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Doğu-Timor misyonuna katılarak Türk Polis Kontenjanı'nda 1.5 yıl süreyle görev yaptı.

2013 yılının Mayıs ayında Afganistan-Kabil'de bulunan NATO-ISAF misyonunda 8 ay süreyle NATO Komutanı Orgeneral Joseph Dunford'un Polis Danışmanlığı görevini üstlendi.

Ardından İstanbul'da ve yurt dışında, özellikle Afganistan Mezar-ı Şerif'te bulunan NATO Kararlı Destek Misyonu'nda Kıdemli Polis Danışmanı olarak görev yaptı.

2016 yılında Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından, 2019 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Alper, daha sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde Sudan'a atanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

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