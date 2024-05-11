Amerika Birleşik Devletler'inde düğünü basan yılanı elleri ile uzaklaştıran gelinin kız kardeşi, kahraman ilan edildi

Amerika Birleşik Devletleri Arizona'daki bir düğünde, gelinin kız kardeşi Erika Rodriguez, düğün kutlamaları sırasında, bir yılanın etkinlik alanına gizlice girdiğini fark etti. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, turuncu bir elbise içindeki Erika'nın, diğer davetlilerin şaşkın bakışları arasında yılanı kuyruğundan tutup kaldırdığı görülüyor.

Videoda, "Erika, çılgınsın!" diye bağıran bir izleyicinin sesi duyuluyor ve video sosyal medyada bir milyondan fazla kez izlenmiş.

Erika, yılanı güvenli bir mesafede tutarak etkinlik alanından uzaklaştırıp çevredeki çalılıklara bırakıyor. Bu sırada elbisesini yerde sürünmemesi için kaldırdığı görülüyor.

"Arizona'daki düğünler" başlığıyla paylaşılan bu videolar, Erika'nın kız kardeşi Sandra tarafından yayımlandı. Olay, davetliler tarafından unutulmayacak bir an olarak kaydedildi.

Erika, Fox10 Phoenix'e verdiği röportajda, "Yılan sürekli olarak kokteyl alanına giriyordu. Bir çalışan onu yakalamaya çalıştı, ama başaramadı ve yılan tekrar ortaya çıktı," dedi. Çalışan geri dönmediği için Erika, duruma müdahale etmeye karar verdi. Yılanı bıraktıktan sonra, bar tarafından bir bira ile ödüllendirildi.

Erika, çocukken Steve Irwin'i izlemiş olmasının cesaretini artırdığını belirtti. "Çocukken çok haşarıydım, dışarıda her türlü hayvanı yakalardım," diye ekledi.

Kız kardeşi Sandra, "O hep böyleydi. Hayvanları sever, her zaman maceracıdır ve gerçekten hiçbir şeyden korkmaz," dedi.

Videoların yorum bölümünde, Erika'ya hayran olanlar flört tekliflerinde bulunuyorlar. Bir kullanıcı, "Lütfen iletişim bilgilerini ve yüzük ölçüsünü alabilir miyim?" diye yazarken, bir diğeri "Kesinlikle evlenilecek kız," yorumunu yaptı. Bir erkek ise, "İlk görüşte aşka inanmazdım ama işte buradayız," diye ekledi.