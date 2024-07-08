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Amasya'da kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladı

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Amasya'da bir kayınpeder, kızı ile rızası olmadan bir ay önce kaçarak evlenen damadını akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, kızını ise yaraladı. Olay yerinden otomobiliyle kaça şahıs kısa sürede cinayet aletiyle birlikte yakalandı.

Amasya'da bir kayınpeder, akaryakıt istasyonunda karşılaştığı damadını av tüfeğiyle öldürüp kızını da kolundan yaraladı. Cinayetin ardından kaçan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DAMADI VE KIZIYLA AKARYAKIT İSTASYONUNDA KARŞILAŞTI

Olay, saat 09.50'de Amasya merkeze bağlı Yıldız Köyü'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35) iddiaya göre ailesinin rızası olmadan bir ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül (54) akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı.

Amasya'da kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladı

DAMADINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobil içince bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeği ile 2 el ateş etti. Damadı Halil Eser olay yerinde hayatını kaybetti, kızı İnci Eser ise kolundan yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen damadın yakınları sinir krizi geçirdi. Halil Eser'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Amasya'da kayınpeder dehşeti: Damadını öldürdü, kızını yaraladı

KISA SÜREDE YAKALANDI

Otomobili ile olay yerinden uzaklaşan Dursun Şengül, jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Beşiktaşlı:

Vahşi batı olduk iyice.

15
0
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Murat Celik:

değdi mi be kardeşim

11
0
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