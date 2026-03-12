Haberler

Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu eve itfaiye merdiveniyle girdi

Alzheimer hastası annenin tanımadığı oğlu eve itfaiye merdiveniyle girdi
Güncelleme:
Aksaray'da Alzheimer hastası annesiyle yaşayan Rahim Ergün, yaşlı kadının kendisini tanımaması ve eve almaması yüzünden saatlerce kapıda kaldı. Uzun süre annesini ikna etmeye çalışan ancak başarılı olamayan adam evine, itfaiye merdiveni kullanarak balkondan girebildi.

Aksaray'da Alzheimer hastası annesiyle birlikte yaşayan bir adam, annesinin kendisini tanımaması nedeniyle gece yarısı sokakta kaldı. Kapıyı açmayan yaşlı kadının evine polis ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, adam itfaiye merdiveniyle balkondan içeri girdi. Ancak yaşlı kadın kısa süre sonra oğlunu yeniden evden kovdu.

BENZER DURUMLARI DAHA ÖNCE DE YAŞAMIŞ

Olay, Aksaray'ın Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan Burak Reis Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Alzheimer hastası Zarife Ergün (80) ile birlikte yaşayan Rahim Ergün (53), gece yarısı eve geldiğinde yine kötü bir sürpriz yaşadı.

Alzheimer hastası anne oğlunu tanımayınca ekipler balkondan eve soktu

Annesi kendisini yine hatırlamadı ve bu nedenle kapıyı açmadı. Saatlerce annesine kendini hatırlatmaya çalışan Ergün, kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ergün, annesinin hastalığı nedeniyle zaman zaman benzer durumlar yaşadıklarını söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir süre kapıdan yaşlı kadını ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine devreye itfaiye ekipleri girdi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE BALKONA ULAŞILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araçla apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonuna ulaştı. Ancak balkona çıkan yaşlı kadın, ekiplerin müdahalesine de tepki göstererek onları uzaklaştırmaya çalıştı.

Alzheimer hastası anne oğlunu tanımayınca ekipler balkondan eve soktu

Bu sırada Rahim Ergün, itfaiye merdiveninin kafesinden balkonun açık camına ulaştı ve içeri girmeyi başardı. Ancak annesine kendini hatırlatmaya çalışsa da yaşlı kadın yine oğlunu tanımadı ve kısa süre sonra tekrar dışarı çıkardı.

Alzheimer hastası anne oğlunu tanımayınca ekipler balkondan eve soktu

Yaşanan bu trajik anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Alzheimer hastası anne oğlunu tanımayınca ekipler balkondan eve soktu

BİR SÜRE SONRA OĞLUNU HATIRLADI

Olayın ardından polis ekipleri eve girerek yaşlı kadını sakinleştirmeye ve ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen Zarife Ergün, oğlunu hatırlayarak yeniden eve aldı. Ekipler ise durumun normale dönmesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Yaşadığı durumu anlatan Rahim Ergün, "Annem Alzheimer hastası olduğu için bazen beni tanımıyor. Kapıyı kilitleyip içeri almıyor. İki saat sonra tekrar kapıyı açabiliyor. Açmadığında ise polis ve itfaiyeyi çağırıyorum, o şekilde eve girebiliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
