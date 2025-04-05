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Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

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Denizli'de sosyal medya üzerinden çağrı yapılan alkollü çocuk partisinde çıkan tartışma tekme, tokat ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga iki yerinden bıçaklanan çocuk ağır yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece saat 23.30 sıralarında skandal bir olay yaşandı.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

ALKOLLÜ ÇOCUK PARTİSİNDE BAŞLAYAN KAVGADA KAN AKTI

Sosyal medya üzerinden duyurusu yapılan 18 yaş altı gençler için düzenlenen alkollü partide iki çocuk tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından 17 yaşındaki çocuk partiden kaçtı. Kaçan çocuğu yakalamak için K.C. ve bir arkadaşı peşine takıldı. Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde K.C. ve arkadaşı, kaçan çocuğu yakalayarak önce darbedip sonra iki yerinden bıçakladı.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Bıçakla yaralanan çocuk yere yığılırken, K.C. ve arkadaşı olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kavgada iki bıçak darbesi alan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti

YAKALANDILAR

Olay yerinden kaçan K.C. ve arkadaşı ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü çocuk partisinde başlayan kavga kanlı bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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