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Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler

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Birmingham'daki Bullring Alışveriş Merkezi'nde bir foto kabinde yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Video kaydında, perdesi kapalı olan foto kabinin etrafında toplanan bir grup genç, kabinin perdesini aniden açarak içeride müstehcen davranışta bulunan bir çifti görüntüledi. Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı durumla ilgili esprili yorumlar yaptı.

Birmingham'daki Bullring Alışveriş Merkezi'nde bir foto kabinde yaşanan olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Geçtiğimiz günlerde bir grup gencin kaydettiği görüntülerde, alışveriş merkezinin işlek bir bölümünde bulunan foto kabininden beklenmedik bir sahne ortaya çıktı.

Video kaydına göre, perdesi kapalı olan foto kabinin etrafında toplanan bir grup genç, kabinin perdesini aniden açarak içeride müstehcen davranışta bulunan bir çifti görüntüledi. Perde açıldığında, çift mahremiyetlerinin ihlal edildiğini fark ederek telaşla perdeyi kapatmaya çalıştı.

İlk olarak Snapchat platformunda paylaşılan görüntüler, kısa sürede diğer sosyal medya kanallarına da yayıldı. Paylaşımda "Bullring'in foto kabininde çılgın şeyler oluyor" ifadesi yer aldı.

Olayın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı durumla ilgili esprili yorumlar yaparken, İngiliz The Sun gazetesi konuyla ilgili hem alışveriş merkezi yönetiminden hem de Birmingham polisinden açıklama istedi.

Uzmanlar, kamuya açık alanlarda benzer davranışların hem hukuki sonuçları olabileceğini hem de alışveriş merkezi gibi her yaştan insanın bulunduğu mekanlarda uygunsuz olduğunu hatırlatıyor.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler

Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler

Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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