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Ali Yerlikaya'dan belediyelere sahipsiz sokak hayvanları için sert uyarı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da sahipsiz sokak köpeğinin 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmesinin ardından yaptığı açıklamada belediyelere seslenerek, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz hayvan sorunuyla ilgili belediyelere seslenerek, "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" dedi.

Konya'da 2 yaşındaki Rana'nın sahipsiz sokak köpekleri tarafından öldürülmesinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan belediyelere sert bir mesaj geldi.

BELEDİYELERE SERT UYARI

Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında sabi çocuk mezara girmesin" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDEMEYİZ"

Yerlikaya konuşmasında, "Dün memleketim Konya'da hepimizin içini acıtan bir olay yaşandı. Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bir yavrumuz, ismi Rana maalesef kurtarılamadı. Bu tarifsiz büyük bir acı. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 2025'te gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz" dedi.

Yerlikaya ayrıca "Dün gece tüm valilerime talimat verdim. Bugün sabah da arkadaşlarımız bakanlıkta hep bunu çalıştılar. Artık şunu yapmak istiyoruz. İl il bütün bakım evlerindeki hayvan sayıları kurulan bir komisyonla tespit edilecek. Sürekli sayım yapılacak ama ayda bir o komisyonun yapmış olduğu tespitleri İçişleri Bakanınız olarak aziz milletimle paylaşacağım" sözlerini sarf etti.

"HAYVAN BAKIMEVLERİNDE HER AY SAYIM YAPILACAK"

Yapmak istediğinin açık ve net olduğunu aktaran Yerlikaya, "Kanun kanundur, yasa yasadır ve şükürler olsun biz hukuk devletiyiz. Gazi Meclisimiz bu konuyla ilgili milletimizden gelen sesleri dinledi ve bir kanun yaptı. Biz sokak hayvanlarıyla ilgili mevcut bakım evlerinde ve yeni yapılacak bakım evlerinde bunlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı ama değerli arkadaşlar bizim şu ana kadar duyduklarımız, tespitlerimiz sokak hayvanlarına toplanmalarıyla ilgili iyi olan, bu işi hakkıyla yapanları tenzih ediyorum ama bazıları maalesef bu görevi hakkıyla yapmadığı yönünde.

Birbirimizi kandırmayalım, açık konuşalım. Kurulacak komisyon aynen şu şekilde çalışacak. Her ay sayı artmış mı, yerinde mi saymış, geriye mi gitmiş, bunlara bakacağız. Bunları paylaşacağız. Yeni bakımevi yapımla ilgili bir gayret var mı, evet var. Onları ben il il kamuoyuyla her ay paylaşacağım ve sorumlu olan varsa yani valimizle telefonla görüştüm bu işi teşvik ettik, artırdık, netice alamadım. O zaman mülkiye müfettişleriyle beraber bunun gereğini yapacağız" diye konuştu.

Ali Yerlikaya'dan belediyelere sahipsiz sokak hayvanları için sert uyarı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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