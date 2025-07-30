Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
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Son dönemde sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Armağan Çağlayan, bu kez kendisine gelen özel bir mesajı ifşa etti. Tatil teklifinde bulunan takipçisinin ısrarcı mesajlarını alaycı bir dille paylaşan Çağlayan, "Ağzım açık okudum" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Armağan Çağlayan, son dönemde ekranlardan uzak olsa da sosyal medyadaki aktifliğiyle gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle X (eski adıyla Twitter) ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar, hem takipçileri hem de magazin dünyasının yakın takibinde.

ŞAŞKINLIK YARATAN İSTEK

Armağan Çağlayan, bu kez kendisine gönderilen özel bir mesajla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, doğrudan mesaj kutusuna düşen bir takipçi mesajını ekran görüntüsüyle paylaşarak herkesi şaşırttı. Mesajı gönderen bir kadın, kendisini doğrudan tatil arkadaşlığı teklifinde bulunarak şaşkınlığa uğrattı. Mesajın samimiyet sınırlarını aşan tonu ve ısrarcılığı dikkat çekerken, Çağlayan gelen mesajı alaycı bir dille paylaştı.

"AĞZIM AÇIK OKUDUM DM'İ"

Gelen mesaj karşısında ne diyeceğini bilemeyen Armağan Çağlayan, paylaşımına şu ifadeleri not düştü, "Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!"

Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

Paylaşımına mesajın tamamını da ekleyen Çağlayan, bu ilginç öneriyi tiye alarak takipçileriyle paylaştı. Gelen teklifteki ısrarcılık, hem şaşkınlık hem de espri konusu oldu.

Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

SOSYAL MEDYADA DOĞRUDAN YANITLARIYLA TANINIYOR

Armağan Çağlayan uzun süredir "Gör Beni" adlı YouTube programında ünlü konuklarla yaptığı samimi sohbetlerle izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan "Seyfi Bey" adlı tiyatro oyununda Huysuz Virjin karakterine hayat vererek sahnelerde de aktif rol alıyor.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıcan erdemir:

Armağan bey kızı beğenmemiş.:D

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Haber YorumlarıNazan Fidan:

ay gelsin 1 hafta nolucak yemek de yaparım diyor, güzelse yenir. Birine bi faydanız dokunsun be nolur sanki. İnsanlar evlerindeki odaları kiralıyor da noluyor mesela sen de bi sevap kazanırsın hem de sempati.

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Haber YorumlarıDeniz Çapa:

yazık insanlarımızın düştüğü durum utanç verici

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kadın yemekler yaparım evini temizlerim diye yazmış ama geceleri üzerime rahat bir şeyler giyerim yazmamış onu da sen anla demek istemiş.

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