Aldığı teklif karşısında şoke olan Armağan Çağlayan mesajları ifşa etti

Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Armağan Çağlayan, son dönemde ekranlardan uzak olsa da sosyal medyadaki aktifliğiyle gündem yaratmaya devam ediyor. Özellikle X (eski adıyla Twitter) ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlar, hem takipçileri hem de magazin dünyasının yakın takibinde.

ŞAŞKINLIK YARATAN İSTEK

Armağan Çağlayan, bu kez kendisine gönderilen özel bir mesajla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, doğrudan mesaj kutusuna düşen bir takipçi mesajını ekran görüntüsüyle paylaşarak herkesi şaşırttı. Mesajı gönderen bir kadın, kendisini doğrudan tatil arkadaşlığı teklifinde bulunarak şaşkınlığa uğrattı. Mesajın samimiyet sınırlarını aşan tonu ve ısrarcılığı dikkat çekerken, Çağlayan gelen mesajı alaycı bir dille paylaştı.

"AĞZIM AÇIK OKUDUM DM'İ"

Gelen mesaj karşısında ne diyeceğini bilemeyen Armağan Çağlayan, paylaşımına şu ifadeleri not düştü, "Bu istek kaçıncı 'level' bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM'i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!"

Paylaşımına mesajın tamamını da ekleyen Çağlayan, bu ilginç öneriyi tiye alarak takipçileriyle paylaştı. Gelen teklifteki ısrarcılık, hem şaşkınlık hem de espri konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA DOĞRUDAN YANITLARIYLA TANINIYOR

Armağan Çağlayan uzun süredir "Gör Beni" adlı YouTube programında ünlü konuklarla yaptığı samimi sohbetlerle izleyici karşısına çıkıyor. Öte yandan "Seyfi Bey" adlı tiyatro oyununda Huysuz Virjin karakterine hayat vererek sahnelerde de aktif rol alıyor.