Aldatıldığını öğrenen kadın, kocası ve kayınvalidesi tarafından öldürüldü

37 yaşındaki Pilates eğitmeni Larissa Talle Leoncio Rodrigues, kocasının aldattığını öğrenmesinin ardından feci şekilde hayatını kaybetti. Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde gerçekleşen olayda, cerrah kocası Luiz Antonio Garnica ve kayınvalidesi Elizabete Arrabaça, kadını zehirleyerek öldürmekle suçlanıyor.

Larissa, kocasının kendisini aldattığını öğrendikten sonra boşanmaya karar vermişti. Ancak polis soruşturmasına göre kocası ve kayınvalidesi bu duruma engel olmak istedi. Kayınvalidesi, tarım ilacı olarak kullanılan ve "chumbinho" adı verilen ölümcül bir zehri Larissa'nın yiyeceklerine karıştırdı.

Dedektif Fernando Bravo'nun açıklamasına göre, kayınvalide ölümden yaklaşık iki hafta önce zehir satın almak için araştırma yapmış ve hatta bir çiftçi arkadaşını arayarak bu konuda bilgi almaya çalışmıştı.

Cerrah koca, eşinin cesedini bulduğunda sergilediği davranışlar polis ekibinin dikkatini çekti. Garnica, eve gelip eşini banyoda bulduğunu, doktor olduğu için acil müdahale yapmaya çalıştığını iddia etti. Ancak dedektifler, kadın öldüğünde kocanın dairede delilleri yok etmeye çalıştığını gözlemledi.

Toksikoloji raporları, Larissa'nın kanında zehir izleri bulunduğunu doğruladı. Ayrıca, yakın arkadaşlarına her ne zaman kayınvalidesi evde olsa fenalaştığını söylediği ortaya çıktı.

Soruşturma sırasında şaşırtıcı bir gelişme daha yaşandı. Doktor kocanın sevgilisi, çiftin yaşadığı dairede bulundu. Dedektif Bravo, cinayetten bir gün önce kocanın sevgilisiyle sinemaya gittiğini ve kendisine alibi hazırlamaya çalıştığını belirtti.

Polis, hem Larissa'nın kocasını ve kayınvalidesini hem de sevgilisini sorgulayarak cinayet soruşturmasını derinleştiriyor. Zanlılar şu an tutuklu bulunuyor.