Aksaray'da Trafik Kazası: Elektrikli Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobille elektrikli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında gözü yerinden çıkan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. idaresindeki 68 EP 172 plakalı otomobil ile Hasan Elik (57) yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsünün kafasının otomobile çarpması sonucu gözü yerinden çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan Elik'in kaza anında gözünün yerinden çıktığı belirlendi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hasan Elik burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili Eskil İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY