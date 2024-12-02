Üye Girişi
Haberler
Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Aksaray'da Gaz Kokusu Alarmı: Vatandaş Ekipleri Azarladı

Aksaray'da Gaz Kokusu Alarmı: Vatandaş Ekipleri Azarladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yalnız yaşayan bir vatandaşın kapısının açılmaması üzerine alarma geçen sağlık ve kurtarma ekipleri, kapıyı açan şahıs tarafından azarlanarak beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Ekipler, gaz kokusu ihbarı üzerine seferber oldu.

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan bir vatandaş için alarma geçen sağlık ve kurtarma ekipleri tüm imkanlarıyla seferber olurken, tam kapı açılıp daireye girileceği sırada kapıyı açan vatandaş kendisi için mücadele eden ekipleri "Yatmak da mı sorun ya, kapkaççı gibi" deyip azarladı.

Olay gece yarısı Çerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Çelik Apartmanı'nın 3. katındaki 7 numaralı dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın içinde ve dairelerde gaz kokusu alan bina sakinleri apartmanda tek doğal gaz kullanan 3. kattaki dairede oturan H.M.A. isimli şahsın kapısını çaldı. Komşular dakikalarca ısrarla kapıyı çaldı ama açan olmayınca endişeleri daha da arttı ve dairede yalnız yaşayan şahsın başına bir iş gelmiş olabileceğinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD), Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN), doğal gaz acil ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ekiplerin adeta alarma geçtiği ihbarda ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, KBRN ve doğal gaz acil ekipleri bina ve dairede gaz ölçümleri yaptı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği seferberlikte ekiplerin de şahıstan haber alamaması üzerine ev sahibine ulaşılarak evin anahtarları getirildi. Yapılan gaz ölçümünün ardından polis ekipleri çift kapısı olan dairenin önce demir kapısını açtı, sonra da dairenin ahşap kasasını açmak isterken evde yaşayan H.M.A. kapıyı açtı. Şahsın kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin şahsa durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, "Senin için geldik" diyen ve kendisi için seferber olan tüm ekiplere, "Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani? Kapkaççı gibi" deyip azarladı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Okan Buruk, Berke'nin yaptıklarına isyan etti
img

226 yıl hapis cezası olan kadın, serbest kaldı! Nedenine siz de inanamayacaksınız
img

Kriz onları da vurdu! 200 yıllık otomotiv devi iflas etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu Akşam TV'de Neler Var? Bugün TV Yayın Akışı Ankara'da Hava Durumu 2 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 2 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 2 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 2 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 2 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.