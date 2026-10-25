Eskişehir'de alt geçitte devrilen kamyonetin 4 ton marulu yola saçıldı

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ESKİŞEHİR'de 4 ton marul yüklü kamyonet devrildi, kasada bulunan ürünler yola saçıldı. Yan yatan araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılan sürücü İsmail Y. (50), kediye çarpmamak için manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolu Alpu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İsmail Y., yönetimindeki 26 AH 164 plakalı marul yüklü kamyonetle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, alt geçide girdiği an devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan marul yükü de yola saçıldı. Yan yatan araç içindeki İsmail Y., çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İsmail Y.'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

SÜRÜCÜ: KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPINCA KAMYON KONTROLDEN ÇIKTI

Sürücü İsmail Y., olay yerinde yola fırlayan kediye çarpmamak için fren yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini söyledi. Kamyonetin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı