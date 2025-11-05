Haberler

Aksaray'da Fabrikada Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Fabrikada Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak zanlı yakalandı.

Aksaray'da OSB'de bir fabrikada alacak verecek meselesi yüzünden tartışan tarafların kavgası kanlı bitti. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren PNRDOOR isimli fabrikada yaşamdı. Edinilen bilgiye göre, Alpay Ç. (33) isimli şahıs, fabrikaya gelerek işletme yetkilileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Alpay Ç. yanında getirdiği tabanca ile Tuğrul Pınardağ (37), Ahmet P. (35) ve Emrah P.'a (51) ateş etti. Kurşunların hedefi olan üç kişi kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Tuğrul Pınardağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayı gerçekleştiren Alpay Ç. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari ve fiziki takip sonucu arazide saklandığı yerde yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi. - AKSARAY

