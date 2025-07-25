Balıkesir'de AK Partili meclis üyesi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Balıkesir'de AK Partili meclis üyesi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Balıkesir'de AK Partili Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis, faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel uğradığı saldırıda yaşamını yitirdi

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alınan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel uğradığı saldırıda yaşamını yitirdi

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, faillerin yakalanması için Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel uğradığı saldırıda yaşamını yitirdi

AK PARTİ İL BAŞKANI AYDEMİR: FAİLLERİN ADALET ÖNÜNDE GEREKEN CEZAYI ALMASI İÇİN SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel uğradığı saldırıda yaşamını yitirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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