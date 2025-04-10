Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 15 yaşında oldukları öğrenilensanıklar B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.20'de başlayan duruşma, sanıklar 18 yaş altı olduğu için kapalı görüldü.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK

Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine ve iki tanığın da dinlemesine karar verdi.

TEYZEDEN SANIKLARA TEPKİ

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, duruşma salonundan çıkarken "Gözümün içine bakıyor" diyerek tepki gösterdi. Fenalaşan teyzeye yakınları müdahale etti.

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ

Duruşma öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı duruşma öncesinde tahrip edilip, çevresine zarar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi iddiasının üzerine "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılık açıklamasında ayrıca "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

"AİLEYE VE YARGIYA TEHDİT MESAJI"

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm." dedi.

Mezarlığa saldırı olayının ardından şikayetçi olduklarını belirten Epözdemir, "Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.