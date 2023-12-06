Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde...
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Samast'ın 6 Mart 2024'te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor. - İSTANBUL