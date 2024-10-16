Üniversiteli Rojin cinayete mi kurban gitti? Ağabeyinden kafa karıştıran sözler

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen ve 27 Eylül'den itibaren bir daha haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'in cesedi, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu.

Van Gölü kıyısında başörtüsü bulunan Kabaiş'in cansız bedeninin ise dün Mollakasım Mahallesi'ndeki bahçıvan arkadaşını ziyarete giden Mehmet Emin Ankay tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Saat 14.10 sıralarında bahçıvan arkadaşının bahçeyi sularken kendisinin de Van Gölü sahilinde bir karartı gördüğünü dile getiren Ankay, ne olduğunu merak ederek yaklaşınca ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdiğini söyledi. Ankay, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin kayıp Rojin'e ait olduğunun belirlendiğini ifade etti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Bu gelişme sonrası 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin'in nasıl öldüğü merak konusu oldu. Rojin bir cinayete mi kurban gitti yoksa yüzmek için girdiği Van Gölü'nde boğuldu mu?

OTOPSİ RAPORU HER ŞEYİ AYDINLATACAK

18 gün sonra ortaya çıkan genç kızın cansız bedeninin yurda 20 kilometrelik bir sahilde bulunması, cinayet ihtimalini akıllara getirirken kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için genç kızın naaşı, adli tıp kurumuna gönderildi. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'a gönderildi. Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜLER"

Gazeteci Didem Arslan Yılmaz, televizyon programında Rojin'in bedeninin bulunduğu yerin görüntüsünü yayınladı ve konumla yurt arasındaki mesafenin 20 kilometre olduğu kaydedildi. Rojin'in abisi Servet acı haberi canlı yayın sırasında aldığını ve kardeşinin sudan korktuğunu dile getirdi. Acılı abinin "Kardeşimi öldürdüler" sözleri dikkat çekti.