Şırnak'ta Afet Konutları ve Altyapı Projeleri Değerlendirildi

Şırnak İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürü Muzaffer İşlek, kent genelinde yürütülen çalışmalar hakkında AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar'a bilgi verdi. Yapılan görüşmede, il genelindeki afet konutları ve altyapı projeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Görüşmede, Uludere ilçesine bağlı Ödül Mahallesi ile İdil ilçesi Kentli köyünde yürütülen kaya ıslah projeleri başta olmak üzere, birçok ilçede hayata geçirilen afet önleyici yatırımlar masaya yatırıldı. Şırnak merkezde yer alan Seslice köyü ve Balveren beldesinde yapılması planlanan afet konutları için sürdürülen altyapı ve imar çalışmalarının son durumu da toplantının gündemindeydi. Ayrıca Beytüşşebap ilçesi Elki Mahallesi'nde süren kaya ıslah çalışmaları değerlendirildi.

Silopi ilçesi Şehit Harunboy Mahallesi'nde bulunan afet konutlarına ilişkin imar, ifraz, cins değişikliği ve tapulama süreçleri ile Şırnak merkezdeki Boğazören Afet Konutları'na dair benzer işlemler de görüşülen konular arasında yer aldı.

Cizre'nin Sur Mahallesi'nde daha önce afet mağduru olarak hak sahibi kabul edilen 6 kişiye yönelik yapılması planlanan afet konutları ile ilçeden geçen Basisk Deresi'nin kanal kesitinin genişletilmesine dair çalışmalar da toplantıda gündeme geldi.

Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde hak sahibi vatandaşlar için yürütülen afet konutu arsa seçimi süreci de istişare edildi.

Toplantı, il genelinde afet risklerini azaltmaya yönelik alınabilecek tedbirler, afetlere hazırlık faaliyetleri ve AFAD'ın kurumsal ihtiyaçları konusunda yapılan karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. - ŞIRNAK