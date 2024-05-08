Adliyenin Seçil Erzan'ı dolandırıcı katip: Tatlı dilime güler yüzüme para ödediler, dövizle de doyuramadım

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışırken yüksek kar getirisi vaadiyle ile vatandaşları milyonlarca lira dolandıran Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Demirel savunmasında "Bir adliye personeli olarak böyle bir davayla karşınızda olduğum için üzülüyorum. Sütten çıkmış ak kaşım değilim benim de hatalarım var. Dövizle de ben bunları doyuramadım, mutlu edemedim. Ben o dönem onlar için altın yumurtlayan tavuktum. Süleyman'ın sırtına herkes yüklendi. Hiçbir şey yapmadan güzel kazanç elde ettiler" dedi.

"10 SENEDİR BAHİS SİTELERİNDE OYNUYORUM"

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'ndan görülen duruşmada savunma yapan sanık Süleyman Demirel, "Bir adliye personeli olarak böyle bir davayla karşınızda olduğum için üzülüyorum. 2011 yılından beri Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak çalışıyorum. Eşimle 2017 yılında boşandık. Ekonomik boşluğa düştüm. 10 senedir bahis sitelerinde oyun oynuyorum. Allah kimseyi düşürmesin bağımlılık gibi.

BABASININ ARABASINI SATIP PARAYI VERDİ

Levent Sırataş ile 20 yıldır tanışıyoruz. Bir gün Sırataş beni ziyarete geldi eşiyle birlikte işlettiği kafeye davet ettiler. Bana Levent Sırataş 'ne yapıyorsun telefonda?' dedi. Ben de bahis oynadığımı söyledim. 'Bize de göster ben yapamam ama sana para vereyim sen oyna bizim yerimize' dedi. Önce 10 bin 20 bin lira olarak başladık. Sonra 'babamın arabasını satayım' dedi. Sattı babasının arabasını. 60 bin lira aldım her ay düzenli 6 bin lira ödüyordum. Sonra Emel Hanım 'arabamı satayım parayı sana versem bana aylık para versen Süleyman' dedi. Bana 250 bin lira verdi elden. Bir zabıt katibi olarak ben sizi yanıltmak istemiyorum" dedi.

"BATMA SEBEBİM DÖVİZ BORÇLARI"

Emel Danış'tan 250 bin lira aldığını söyleyen sanık Demirel, "500 bin liralık senet imzaladım. Bana 'çeklerim var Süleyman 100 bin lirasını verir misin?' dedi. Bir araya geldik konuştuk. Sonra 100 bin lirayı verdim. Senetleri geri aldım. Faiziyle birlikte benden aldılar. Sonra Levent Sırataş'ın kafesine müşteri olarak gelen bir polis çift var. Levent bu polisin eşiyle ilişki yaşamış. Bu sefer ilişki yaşadığı kadından da para almaya başladı Levent. Bana çok kişi getirmek istediler. Ben de 'getirdiğiniz her kişide yüzde 10 pay' dedim. İşler büyüdü işte. Cemal'den de çok para aldık biz. Benim batma sebebim döviz olarak aldığımız borçlar" şeklinde konuştu.

"DÖVİZLE DE BUNLARI DOYURAMADIM"

Sanık savunmasının devamında "Bir gün Levent Sırataş, 'Ben Büşra ile yeni hayat kuracağım sen de beni destekle' dedi. Birinden döviz alacağını söyledi. '200 bin Euro paradan 50 bin Euro istiyorum' dedi. Biz kardeş gibiydik. Kabul etmek zorunda kaldım. Gitgide kişi sayısı arttı. Her gün 20-30 bin ödeme yapıyordum. Bir süre sonra Euro fırladı. Sütten çıkmış ak kaşım değilim benim de hatalarım var. Benim ne işim var bu insanlarla adliye personeliyim demedim. Hatam var. UYAP'ta yaptığım sorgulamalar arkadaşım rica ettiği içindi. Dövizle de ben bunları doyuramadım mutlu edemedim.

"TOSUNCUK GİBİ GİTSEYDİM BU DOSYA BU KADAR OLMAZDI"

Levent abi o dönem 'parayı koyacak yer bulamıyoruz' diyordu. 7 aydır ben hapis yatıyorum. Ben Mali Şubede polislere olayları anlatacağım dedim 'ya bırak Süleyman' dediler. Ben o dönem onlar için altın yumurtlayan tavuktum. Ben paranın hepsini toplayıp 'Tosuncuk' (Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın) gibi gitseydim bu dosya bu kadar olmazdı. Ben iyi niyetli davrandım. Ben adliyede memur olduğumu cümle alem biliyor. Tatlı dilime güler yüzüme para ödüyorlar. Ben 1 saat biriyle konuşsam para alabiliyorum. Ben de bilmiyorum neden böyle. Süleyman'ın sırtına herkes yüklendi. Hiçbir şey yapmadan güzel kazanç elde ettiler. Ben anlattığım zaman insanlar güveniyor demek ki öyle bir kabiliyetim var" şeklinde konuştu.

KATİBİN AVUKATI: BU DOSYADA AŞK, PARA, İHANET VAR

Sanık Süleyman Demirel'in avukatı ise savunmasında "Bu dosyada aşk var, para var, ihanet var. Burada bulunan hiç kimse Süleyman'dan daha az dolandırıcı değildir. Süleyman'ın topladığı paranın yüzde doksanı bitmiş ortada bir para yok. Süleyman bu paraları ödemek adına çırpınmıştır" dedi.

Öte yandan sanıklardan Abbas Kırmızı savunma yaptığı sırada izleyici sırasında bulunan kardeşi ayağa kalkarak 'bu adam burs yatırıyor niye tutuklu' diye bağırdı. Bunun üzerine duruşma salonundan polisler eşliğinde çıkarıldı. Duruşma sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

DAHA ÖNCE YARGILANMIŞ

İddianamede Süleyman Demirel'in insanların yatırım amaçlı kendisine ve kendisinin telkinleri sonucu etrafındaki bazı kişilere para verdiği belirtilirken Demirel'in daha önce Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan yargılandığı da ortaya çıktı. İddianamede Süleyman Demirel'in soruşturma aşamasında alınan ifadesine de yer verildi.

4 SUÇTAN 154 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Süleyman Demirel'in 4 ayrı suçtan toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar cezalandırılması istendi. Diğer 14 sanığın da değişen suçlardan değişen oranlarda cezalandırılmaları talep ediliyor. İddianamede savcı, örgüt üyelerinin işlediği cezalardan da Süleyman Demirel'in sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.