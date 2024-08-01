Eski çalışan kreşteki skandalları kayda aldı! Denetim sırasında çocukları çatıya çıkarıp yağmurda beklettiler

Adıyaman'da bulunan bir kreşte daha önceden çalışan görevli, kurumda yaşanan tüm skandalları kaydederek velilere gönderdi. Çocuklarının yağmur altında bekletildiğini ve iç içe çarşafların üzerinde yerde yatırıldığını gören aileler savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

KREŞTE YAŞANAN SKANDALLARI TEK TEK KAYDEDİP VELİLERE GÖNDERDİ

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde faaliyet gösteren Doktorum Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde daha önceden çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir görevli, kreşte yaşanan durumlarla ilgili video ve kreş çalışanları arasında kurulan mesaj grubundaki yazışmaların ekran görüntülerini çocukların ailelerine gönderdi.

Görüntüleri izleyen aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu. Kreş hakkında suç duyurusunun yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş hakkında soruşturma başlatıldı.

YAĞMUR ALTINDA BEKLETİP YERDE YATIRDILAR

İddialara göre, ilgili kurum görevlilerinin denetim için kreşe geldikleri sırada bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildiği iddia edildi. Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldığına ait görüntülerin ortaya çıkması da velilerin tepkilerine neden oldu.

Mesajlaşmalara ait fotoğraflar ve çocukların kıyafet değişiminde çekilen bazı görüntüler veliler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Soruşturmanın ilerleyen zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği incelemeler kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.