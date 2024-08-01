Üye Girişi
Haberler

Eski çalışan kreşteki skandalları kayda aldı! Denetim sırasında çocukları çatıya çıkarıp yağmurda beklettiler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da, bir kreşte kalan çocukların, kreş çalışanları tarafından denetim sırasında çatıya çıkarılarak yağmur altında bekletildiği iddiası üzerine aileler soluğu savcılıkta aldı. Gündüz saatlerinde çarşafa sarılmış halde iç içe yerde uyutulan çocukların görüntüsü ise pes dedirtti.

Adıyaman'da bulunan bir kreşte daha önceden çalışan görevli, kurumda yaşanan tüm skandalları kaydederek velilere gönderdi. Çocuklarının yağmur altında bekletildiğini ve iç içe çarşafların üzerinde yerde yatırıldığını gören aileler savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

KREŞTE YAŞANAN SKANDALLARI TEK TEK KAYDEDİP VELİLERE GÖNDERDİ

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde faaliyet gösteren Doktorum Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde daha önceden çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir görevli, kreşte yaşanan durumlarla ilgili video ve kreş çalışanları arasında kurulan mesaj grubundaki yazışmaların ekran görüntülerini çocukların ailelerine gönderdi.

Eski çalışan kreşteki skandalları kayda aldı! Denetim sırasında çocukları çatıya çıkarıp yağmurda beklettiler

Görüntüleri izleyen aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu. Kreş hakkında suç duyurusunun yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş hakkında soruşturma başlatıldı.

Eski çalışan kreşteki skandalları kayda aldı! Denetim sırasında çocukları çatıya çıkarıp yağmurda beklettiler

YAĞMUR ALTINDA BEKLETİP YERDE YATIRDILAR

İddialara göre, ilgili kurum görevlilerinin denetim için kreşe geldikleri sırada bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildiği iddia edildi. Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldığına ait görüntülerin ortaya çıkması da velilerin tepkilerine neden oldu.

Eski çalışan kreşteki skandalları kayda aldı! Denetim sırasında çocukları çatıya çıkarıp yağmurda beklettiler

Mesajlaşmalara ait fotoğraflar ve çocukların kıyafet değişiminde çekilen bazı görüntüler veliler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Soruşturmanın ilerleyen zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği incelemeler kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.

Eski çalışan kreşteki skandalları kayda aldı! Denetim sırasında çocukları çatıya çıkarıp yağmurda beklettiler

Eski çalışan kreşteki skandalları kayda aldı! Denetim sırasında çocukları çatıya çıkarıp yağmurda beklettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Dikili, Foça 2 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Kozan, Feke 2 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Ilgın 1-2 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir? Ölüm Gecesi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölüm Gecesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölüm Gecesi filmi gerçek mi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Kalecik, Şereflikoçhisar, Akyurt 1-2 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Aranan Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aranan Adam filmi ne zaman, nerede çekildi? Aranan Adam filmi gerçek mi? Evde soğuk kahve nasıl yapılır? Pratik soğuk kahve tarifi! 2 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 2 Ağustos başak, oğlak, boğa burcu yorumu Koruyucu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Koruyucu filmi ne zaman, nerede çekildi? Koruyucu filmi gerçek mi?
Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title