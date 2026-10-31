Beşiktaş'tan Bologna'da son saniye zaferi! 13 sayı geriden gelip 103-101 kazandı

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

SON 4 DAKİKAYA 13 SAYI GERİDE GİRDİ

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 24-24 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, devreye 54-47 geride girdi. Virtus Bologna, üçüncü çeyreği de 74-70 önde kapattı.

Son çeyreğin başlarında farkı açan İtalyan ekibi, son 4 dakikaya 13 sayı farkla önde girdi.

1 SANİYE KALA GELEN ÜÇLÜK

Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında farkı eritti. Karşılaşmanın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle 103-101 öne geçen Beşiktaş, maçtan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise beşinci kez mağlup oldu.

WALKER IV 30 SAYIYLA OYNADI

Beşiktaş'ta Walker IV 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Wilbekin 16, Gabriel ve DeJulius 11'er, Morgan 10 sayı kaydetti. Virtus Bologna'da ise Alston Jr 19, Frazier 15 sayıyla oynadı.

SALON: PalaDozza

HAKEMLER: Damir Javor, Steve Bittner, Arnau Padros

VIRTUS BOLOGNA: Alston Jr 19, Frazier 15, Carr 11, Edwards 2, Diarra 8, Klintman 5, Diouf 3, Hackett 6, Kokila 11, Bello 8, Moore 13

BEŞİKTAŞ: Gabriel 11, Walker IV 30, Wilbekin 16, Omoruyi 9, DeJulius 11, Brown 3, Morgan 10, Berk Uğurlu 2, Nowell 7, Metecan Birsen 4

1. PERİYOT: 24-24

DEVRE: 54-47

3. PERİYOT: 74-70

Kaynak: Demirören Haber Ajansı