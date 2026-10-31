Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş'tan Bologna'da son saniye zaferi! 13 sayı geriden gelip 103-101 kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'tan Bologna'da son saniye zaferi! 13 sayı geriden gelip 103-101 kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, EuroLeague'in 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 yendi. Son 4 dakikaya 13 sayı geride giren siyah-beyazlılar, maçın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle galibiyeti kopardı. Walker IV'ün 30 sayıyla öne çıktığı maçın ardından Beşiktaş ligdeki 4. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı 103-101 mağlup etti.

SON 4 DAKİKAYA 13 SAYI GERİDE GİRDİ

PalaDozza Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreği 24-24 eşitlikle geçilirken Beşiktaş, devreye 54-47 geride girdi. Virtus Bologna, üçüncü çeyreği de 74-70 önde kapattı.

Son çeyreğin başlarında farkı açan İtalyan ekibi, son 4 dakikaya 13 sayı farkla önde girdi.

1 SANİYE KALA GELEN ÜÇLÜK

Siyah-beyazlı ekip, maçın son dakikalarında farkı eritti. Karşılaşmanın bitmesine 1 saniye kala attığı üçlükle 103-101 öne geçen Beşiktaş, maçtan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, 9. haftada dördüncü galibiyetini aldı. Virtus Bologna ise beşinci kez mağlup oldu.

WALKER IV 30 SAYIYLA OYNADI

Beşiktaş'ta Walker IV 30 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Wilbekin 16, Gabriel ve DeJulius 11'er, Morgan 10 sayı kaydetti. Virtus Bologna'da ise Alston Jr 19, Frazier 15 sayıyla oynadı.

SALON: PalaDozza

HAKEMLER: Damir Javor, Steve Bittner, Arnau Padros

VIRTUS BOLOGNA: Alston Jr 19, Frazier 15, Carr 11, Edwards 2, Diarra 8, Klintman 5, Diouf 3, Hackett 6, Kokila 11, Bello 8, Moore 13

BEŞİKTAŞ: Gabriel 11, Walker IV 30, Wilbekin 16, Omoruyi 9, DeJulius 11, Brown 3, Morgan 10, Berk Uğurlu 2, Nowell 7, Metecan Birsen 4

1. PERİYOT: 24-24

DEVRE: 54-47

3. PERİYOT: 74-70

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü

Daha 15 yaşındaydı! Ölümü arkadaşının elinden oldu

Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler

Seçimleri hazmedemedi! Netanyahu'nun oğlundan skandal sözler
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti

AK Parti iddialarını yalanlamıştı! İstifa kararı geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da otomobil mağazanın vitrinine daldı! Ardından çıkan kavgada araçtaki baba ve kızı darbedildi

Otomobil mağazaya daldı! Asıl olay araçtan inince yaşandı
Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı

Olay adam Duran, Portekiz'i yine karıştırdı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı

Cezası ertelenecek mi? TFF kararını açıkladı
Kriz büyüyor: Mbappe'nin şimdi de formalarını yaktılar

Kriz büyüyor: Şimdi de formalarını yaktılar
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık

Lukaku için yapılan rezil açıklamaya bakar mısınız

Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü

Öldürdüklerinden birisi, 19 yaşındaki hamile kızı
Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz

Canlı yayında küstah Türkiye sözleri: Anlayacakları şekilde karşılık veririz